VIAJAR será más caro: Estados Unidos aplicará un CARGO de US$45 a pasajeros SIN Real ID desde 2026

Viajar dentro de Estados Unidos cambiará de forma significativa para quienes aún no cuenten con una identificación compatible con la ley REAL ID. A partir de 2026, estos pasajeros no quedarán automáticamente excluidos de los vuelos, pero sí enfrentarán un nuevo costo y un proceso de verificación más extenso antes de llegar al control de seguridad.

La Administración de Seguridad del Transporte confirmó que aplicará un cargo adicional de US$45 a los viajeros que no presenten una identificación válida bajo los estándares REAL ID. El objetivo, según la agencia, es reforzar la seguridad sin impedir totalmente los traslados aéreos.

Volar sin REAL ID seguirá siendo posible, pero costará más y tomará más tiempo.

Cómo funcionará el nuevo cargo para quienes no tengan REAL ID

Desde el 1 de febrero de 2026, los pasajeros sin REAL ID deberán utilizar un sistema alternativo de verificación llamado TSA ConfirmID. Este proceso permitirá acreditar la identidad mediante un control adicional, válido por un período limitado de 10 días, previo pago de la tarifa establecida. La revisión se realizará durante el check-in y antes de ingresar al área de seguridad. La TSA advirtió que este grupo de viajeros podría experimentar mayores tiempos de espera, especialmente en aeropuertos con alto volumen de pasajeros.

Además, la agencia trabaja junto al sector privado para habilitar pagos anticipados en línea, con el fin de reducir congestiones en los aeropuertos.

Por qué la REAL ID será clave para evitar demoras

Aunque la ley REAL ID fue aprobada hace más de dos décadas, su aplicación plena comenzó el 7 de mayo de 2025. Actualmente, más del 94% de los pasajeros ya utiliza una REAL ID u otro documento aceptado. Quienes lleguen al aeropuerto sin haber pagado previamente la tarifa de ConfirmID podrán encontrar instrucciones para hacerlo en los puntos de control, aunque esto podría retrasar aún más su embarque.

Documentos aceptados que cumplen con REAL ID

Según la TSA y el Departamento de Seguridad Nacional, se aceptan como identificación válida:

Licencias de conducir o ID estatales que cumplan con REAL ID

Licencias o identificaciones mejoradas (EDL/EID)

Pasaporte estadounidense o extranjero

Tarjetas de viajero confiable (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificaciones tribales reconocidas a nivel federal

Credencial TWIC

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (I-766)

Credencial de marino mercante

Identificación sanitaria para veteranos (VHIC)

Cómo tramitar la REAL ID y evitar el cargo de US$45

Para obtener la REAL ID, el trámite debe realizarse a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado correspondiente. Puede gestionarse al solicitar o renovar la licencia de conducir o la identificación estatal.

En general, se solicita presentar:

Documento que pruebe identidad

Número de Seguro Social

Comprobante de residencia estatal

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación para evitar costos adicionales, demoras y complicaciones al momento de viajar en 2026.