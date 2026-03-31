Mr. Peet arremetió contra figura de Universitario tras el partido Perú vs Honduras: "Lento"

Mr. Peet dio su análisis sobre lo que fue el partido de Perú contra Honduras, dejando una fuerte crítica a una figura de Universitario.

Antonio Vidal
Mr. Peet apuntó contra figura de Universitario.
Mr. Peet apuntó contra figura de Universitario. Foto: composición Líbero/Madrugol
El partido entre Perú y Honduras sigue dando de qué hablar, tras el 2-2 se sacaron varias conclusiones, sobre todo sobre cómo llegaron los goles del conjunto ‘H’. En este contexto, en una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet habló sobre lo que fue este encuentro.

Para el periodista deportivo, tuvo duros comentarios hacia un jugador que es figura en Universitario de Deportes en la Liga 1, recalcando que fue el causante de que Honduras le haya empatado a Perú a poco de finalizar el primer tiempo, porque dejó avanzar al atacante hondureño.

Mr. Peet apuntó contra figura de Universitario

Mr. Peet no dudó en responsabilizar a Jesús Castillo, pues debido a su poca presión, el jugador de Honduras pudo sacar el centro que terminó en gol de Luis Palma.

"Mal partido de Jesús Castillo, lento, deambulando. Una cosa es deambular en el torneo local que te alcanza y otra a nivel internacional, dónde te comen la espalda, te ganan en velocidad. El gol de empate de Honduras, que llega en el momento dónde no tuvo que haber llegado, es responsabilidad de Castillo porque va a marcar con una apatía terrible. Es una pelota que va a la raya y en vez de achicar, va agrandando y le va dando espacio. Pregúntenle a mi tío el 'Panadero' Díaz o a José Velásquez que se hace cuando un jugador está en la raya. Castillo en vez de llevárselo, agrandó", fueron las palabras de Peter Arévalo.

¿De cuánto fue la calificación de Jesús Castillo?

Para el aplicativo Flashscore, Jesús Castillo tuvo una calificación de 6.2 siendo una de las puntuaciones más bajas junto con la de Alex Valera.

