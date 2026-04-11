Jean Ferrari, director de la FPF, tuvo emotivo encuentro con futbolista de Universitario - VIDEO

Tras haber salido bicampeón con Universitario de Deportes, Jean Ferrari pasó a ser director general de la FPF con el objetivo de mejorar a la selección peruana en todas sus categorías, al igual que a la Liga 1. Sin embargo, el exfutbolista demostró que aún tiene vínculos con la escuadra merengue debido a que recientemente fue captado en un emotivo momento con futbolista de la ‘U’.

Resulta que recientemente se enfrentaron en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega las selecciones de Perú y Uruguay por la Liga de Naciones Femenina 2026, que son las Eliminatorias Conmebol de la categoría. Previo al triunfo de la Blanquirroja 2-1 sobre la Celeste, que le permite soñar con la clasificación al Mundial de la FIFA 2027, sucedió un hecho sumamente llamativo que ronda en redes sociales.

Y es que Jean Ferrari se encontró con ‘Fefa’ Lacoste, futbolista de Universitario de Deportes que fue convocada para la escuadra uruguaya de cara a la presente fecha triple del campeonato. Apenas se vieron, ambos se dieron un enorme y emotivo abrazo que fue captado en video. Recordemos que ambos se conocen por el tiempo que el director general de la FPF estuvo en la ‘U’.

Jean Ferrari habló sobre la selección peruana

Debido a que la selección peruana femenina comenzó a jugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, muchos se cuestionaron si el equipo masculino dirigido por Mano Menezes también tomará la decisión de ejercer localía en Cusco de cara a las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030.

“Es un proceso que se está dando de manera bien planificada. Traer a las chicas a la altura de Cusco no fue una decisión sencilla, pero los resultados mandan. Es un laboratorio para lo que podría pasar con la selección mayor”, indicó Jean Ferrari en diálogo con la prensa local tras la victoria de la selección peruana sobre Uruguay.