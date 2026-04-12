0

Conmebol sorprende y llamó leyenda del continente a ícono de Universitario: "Aplausos..."

Un ícono absoluto de Universitario fue sorprendido por la Conmebol debido a que fue denominado como una leyenda total de Sudamérica.

Francisco Esteves
Conmebol llamó leyenda del continente a ícono de Universitario.
Conmebol llamó leyenda del continente a ícono de Universitario. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que es común que sus principales futbolistas hayan marcado un antes y después en la historia de nuestro balompié. Sin embargo, hay algunos que no solo obtuvieron logros a nivel nacional sino también en el ámbito continental, como por ejemplo un ícono que fue reconocido recientemente por la Conmebol.

Canal colombiano se refirió a Universitario.

PUEDES VER: Canal colombiano se refirió a la 'U' con pronóstico para partido ante Coquimbo Unido: "Cremosos..."

Nos referimos a Héctor Chumpitaz, histórico elemento de la selección peruana que salió campeón de la Copa América en 1975 y es reconocido también por haber sido el capitán de América en un amistoso contra estrellas de Europa. Por ello, la entidad más importante de Sudamérica no dudó en darle un afectuoso saludo.

Resulta que este domingo 12 de abril es el onomástico del ex Universitario de Deportes, por lo que la Conmebol le dejó un mensaje en sus redes sociales. "Aplausos para una leyenda del fútbol sudamericano Héctor Chumpitaz", precisó en su cuenta oficial de 'X'.

Conmebol, Héctor Chumpitaz

Héctor Chumpitaz y la foto de la Conmebol.

De inmediato, varios hinchas de la selección peruana destacaron el emotivo mensaje debido a que se trata de uno de los máximos referentes en la historia de nuestro balompié. Recordemos que el exdefensor disputó los Mundiales de México 1970 y Argentina 1978, por lo que también se hizo conocido a nivel global.

FPF felicitó a Héctor Chumpitaz

La FPF y la selección peruana también felicitaron al mundialista por su onomástico con un mensaje en redes sociales. “¡Feliz cumpleaños leyenda! Celebramos a Héctor Chumpitaz, histórico de la bicolor y orgullo del fútbol peruano. ¡Bendiciones siempre!”, indicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Seleccionado peruano dejó las filas de Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional: "Libre"

  2. Se fue de Alianza Lima y retumba el mercado firmando por campeón peruano: "Bienvenido"

  3. Universitario empató 2-2 ante fuerte rival y desató preocupación a los hinchas por rendimiento

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano