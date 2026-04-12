Conmebol sorprende y llamó leyenda del continente a ícono de Universitario: "Aplausos..."

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que es común que sus principales futbolistas hayan marcado un antes y después en la historia de nuestro balompié. Sin embargo, hay algunos que no solo obtuvieron logros a nivel nacional sino también en el ámbito continental, como por ejemplo un ícono que fue reconocido recientemente por la Conmebol.

Nos referimos a Héctor Chumpitaz, histórico elemento de la selección peruana que salió campeón de la Copa América en 1975 y es reconocido también por haber sido el capitán de América en un amistoso contra estrellas de Europa. Por ello, la entidad más importante de Sudamérica no dudó en darle un afectuoso saludo.

Resulta que este domingo 12 de abril es el onomástico del ex Universitario de Deportes, por lo que la Conmebol le dejó un mensaje en sus redes sociales. "Aplausos para una leyenda del fútbol sudamericano Héctor Chumpitaz", precisó en su cuenta oficial de 'X'.

Héctor Chumpitaz y la foto de la Conmebol.

De inmediato, varios hinchas de la selección peruana destacaron el emotivo mensaje debido a que se trata de uno de los máximos referentes en la historia de nuestro balompié. Recordemos que el exdefensor disputó los Mundiales de México 1970 y Argentina 1978, por lo que también se hizo conocido a nivel global.

FPF felicitó a Héctor Chumpitaz

La FPF y la selección peruana también felicitaron al mundialista por su onomástico con un mensaje en redes sociales. “¡Feliz cumpleaños leyenda! Celebramos a Héctor Chumpitaz, histórico de la bicolor y orgullo del fútbol peruano. ¡Bendiciones siempre!”, indicó.