- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs River Plate
- Universitario
- Alianza Lima
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Géminis
- Programación Liga 1
Conmebol sorprende y llamó leyenda del continente a ícono de Universitario: "Aplausos..."
Un ícono absoluto de Universitario fue sorprendido por la Conmebol debido a que fue denominado como una leyenda total de Sudamérica.
Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que es común que sus principales futbolistas hayan marcado un antes y después en la historia de nuestro balompié. Sin embargo, hay algunos que no solo obtuvieron logros a nivel nacional sino también en el ámbito continental, como por ejemplo un ícono que fue reconocido recientemente por la Conmebol.
PUEDES VER: Canal colombiano se refirió a la 'U' con pronóstico para partido ante Coquimbo Unido: "Cremosos..."
Nos referimos a Héctor Chumpitaz, histórico elemento de la selección peruana que salió campeón de la Copa América en 1975 y es reconocido también por haber sido el capitán de América en un amistoso contra estrellas de Europa. Por ello, la entidad más importante de Sudamérica no dudó en darle un afectuoso saludo.
Resulta que este domingo 12 de abril es el onomástico del ex Universitario de Deportes, por lo que la Conmebol le dejó un mensaje en sus redes sociales. "Aplausos para una leyenda del fútbol sudamericano Héctor Chumpitaz", precisó en su cuenta oficial de 'X'.
Héctor Chumpitaz y la foto de la Conmebol.
De inmediato, varios hinchas de la selección peruana destacaron el emotivo mensaje debido a que se trata de uno de los máximos referentes en la historia de nuestro balompié. Recordemos que el exdefensor disputó los Mundiales de México 1970 y Argentina 1978, por lo que también se hizo conocido a nivel global.
FPF felicitó a Héctor Chumpitaz
La FPF y la selección peruana también felicitaron al mundialista por su onomástico con un mensaje en redes sociales. “¡Feliz cumpleaños leyenda! Celebramos a Héctor Chumpitaz, histórico de la bicolor y orgullo del fútbol peruano. ¡Bendiciones siempre!”, indicó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90