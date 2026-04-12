Universitario le hizo un enorme pedido a su hinchada previo al partido de Copa Libertadores

Universitario de Deportes enfrentará a Coquimbo Unido este martes 14 de abril por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026. Previo a este emocionante e importante cotejo, los merengues hicieron una fuerte petición a todos sus hinchas. A continuación te contamos todos los detalles al respecto.

Cómo sabemos, la 'U' es uno de los clubes con más aficionados en todo el Perú y constantemente lo demuestra llenando el Estadio Monumental de Ate cada vez que juega de local. Por ello, el cuadro estudiantil espera que sus fanáticos compren sus artículos oficiales para así seguir apoyando a la institución en el tema económico, y en ese sentido se pronunció en redes sociales.

“¡Compra original, cómprale a la 'U'! Encuentra los productos oficiales del más campeón en Tienda Crema física y también en nuestra web", indicó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de 'X', pidiendo a sus hinchas que adquieran los productos del club. Incluso dio detalles sobre el horario de atención en sus locales.

Universitario y su mensaje.

¿Dónde comprar productos de Universitario?

En Tienda Monumental este es el horario:

Lunes y viernes de 12.00 horas a 18.00 horas.

En la Tienda Lolo Fernández:

Lunes a viernes de 9.00 horas a 18.00 horas.

Sábados de 9.00 horas a 13.30 horas.

Vale precisar que los hinchas más fieles tienen ciertos beneficios en sus compras. Los socios adherentes cuentan con un 10% de descuento en todos los productos de la tienda y los socios cremas con un 15% al momento de hacer efectiva su adquisición.