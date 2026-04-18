Las 4 bajas de Universitario para el partido contra Melgar por el Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes se desplazará a Arequipa para medirse con FBC Melgar en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. No obstante, antes del partido se ha confirmado la ausencia de cuatro jugadores clave: Paolo Reyna, Lisandro Alzugaray, Matías Di Benedetto y Matías Pérez Guedes.

Universitario y sus 4 bajas para el duelo decisivo ante Melgar por el Torneo Apertura

Javier Rabanal optó por no incluir en la lista de convocados a Alzugaray, Di Benedetto y Pérez Guedes debido a lesiones. A esto se añade la significativa ausencia de Paolo Reyna, cuya causa aún no ha sido esclarecida.

Así, con estos cuatro jugadores ausentes de la lista de convocados, Universitario intentará conseguir los tres puntos y lograr la proeza de obtener su primera victoria fuera de Lima y del Estadio Monumental de Ate.

Paolo Reyna, Lisandro Alzugaray, Matías Di Benedetto y Matías Pérez Guedes serán bajas de Universitario para el partido ante Melgar

Es importante destacar que los jugadores que estarán presentes y se anticipa que participen como titulares en el crucial encuentro son: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera.

Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1

El domingo 19 de abril a las 5.15 p. m., Universitario de Deportes jugará contra FBC Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Este encuentro corresponde a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El equipo estudiantil intentará conseguir un triunfo que lo posicione más cerca de los líderes del primer campeonato de la temporada. Este resultado también podría apaciguar las críticas de los aficionados hacia el entrenador Javier Rabanal y los jugadores.