Álex Valera hizo fuerte confesión tras el momento que vive Universitario: "Quieren partir..."

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento a nivel deportivo debido a que viene de perder contra Coquimbo Unido en casa por la Copa Libertadores, por lo que las críticas siguen lloviendo contra Javier Rabanal y todo su comando técnico. Ante ello, Álex Valera decidió pronunciarse con una fuerte declaración.

Como sabemos, uno de los futbolistas principales que tiene actualmente el plantel merengues es el 'Rifle', quien ha sido su principal goleador en las temporadas anteriores y por ello se ha ganado el cariño de todos los hinchas. Ahora, el tricampeón de la Liga 1 reveló que buscan desestabilizar al equipo desde fuera.

"Quieren partir el grupo, la hinchada sigue con nosotros en las buenas y en las malas. Estamos en un momento que tenemos que mejorar y seguir adelante. Quieren atacar al grupo, pero eso no va a pasar", indicó Álex Valera en diálogo con el periodista Raúl Chávez.

Álex Valera es el delantero principal de Universitario.

De esta forma, el delantero de Universitario de Deportes afirmó que el equipo sigue sumamente unido y saldrán adelante pronto. Lo cierto es que a Javier Rabanal se le va acabando el crédito y el partido ante Melgar en Arequipa será clave para definir su continuidad como director técnico.

Universitario vs. Melgar: hora y dónde ver

Universitario enfrentará a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA este domingo 19 de abril por la fecha 11 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El duelo iniciará a las 17.15 horas y contará con transmisión de L1 MAX para todo el Perú.