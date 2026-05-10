Corte de agua este lunes 11 de mayo: revisa las zonas afectadas y horarios confirmados por Sedapal

¡Atención, vecinos de Lima! Este lunes 11 de mayo, varias zonas de la capital enfrentarán una nueva suspensión del servicio de agua potable. Sedapal ya confirmó los distritos afectados y los horarios del corte, por lo que miles de familias deberán tomar precauciones para evitar inconvenientes. ¿Tu zona está en la lista? Revisa aquí todos los detalles y prepárate con anticipación.

Corte de agua en Cercado

Sedapal realizará la suspensión del servicio de agua potable en el sector 109 de La Punta. El horario de corte para este 11 de mayo será de 10.00 a. m. a 5.00 p. m. Revisa la zona afectada:

Cercado

Corte de agua en Los Olivos

Por trabajos de limpieza de reservorio, el suministro de agua será suspendido en el sector 83 de Los Olivos este lunes 11 de mayo, desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m.

APV Residencial Los Olivos

Cuadrante: A.H. Laura Caller, A.H. 19 de Mayo, Asociación de Propietarios Los Portales del Norte, Asociación El Molino de Los Olivos, Asociación San Antonio de Padua, Urb. Parque El Naranjal 2da etapa, Urb. Villa Universitaria, Urb. Los Naranjos - Sector 84.

Vecinos de diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable.

Corte de agua en San Miguel

Sedapal realizará trabajos de ejecución de empalme en el sector 46 de San Miguel, por lo que se suspenderá el servicio de agua potable en el horario de 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Urb. Maranga 1era etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa.

Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva y todas las calles interiores a este cuadrante.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Este lunes 11 de mayo, en el sector 406 de San Juan de Lurigancho se realizarán trabajos de limpieza de reservorio, por lo que diversas áreas no contarán con el servicio de agua potable desde las 8.00 a. m. hasta las 11.50 p. m.

Asoc. Inca Manço Cápac Programa La Basilia, Parque Zonal Wiracocha, Urb. Industrial Las Flores 81, Hiper Mercados, APV Inca Manco Capac 2da etapa, Urb. Villa Flores, APV Inca Manco Capac 3ra etapa, Los Jardines de San Vicente, A.H. Los Palomares B, Asoc. de Viv. Villa Casuarinas, A.H. Cerro Sauce Alto Sector 1, Asoc. San Vicente, Asoc. San Marcos, Asoc. Pro Viv. Chavín de Huántar, APV Inca Manco Capac 2da etapa, Fábrica Celima, Asoc. San Juan 1, Asoc. San Jorge, Asoc. San Juan I, APV Inca Manco Capac 2da etapa (Industrial), Urb. Los Angeles, Zona Litigio, A.H. Santa Rosa de Azcarrunz, A.H. Los Palomares (Alto Horizonte), P.I. Jardines de Santa Clarita Sector Jardines de Celima, Asoc. Santa Clarita, Hospital Solidaridad, Agru. Villa Victoria, APV Villa Rosario.

Corte de agua en Lurigancho

Vecinos del sector 139 no contarán con el servicio de agua potable en Lurigancho, en el horario de 7.00 a. m. a 7.00 p. m. Revisa las zonas afectadas: