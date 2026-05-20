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Campeón en Uruguay y Chile impacta al expresar su deseo de llegar a Universitario: "Un anhelo"
¡Sorpresivo! Una figura que salió campeón en el fútbol uruguayo y chileno sorprendió a los hinchas al señalar su deseo de llegar a las filas de Universitario.
Universitario de Deportes está mentalizado en conseguir una victoria importante ante Nacional que pueda encaminarlo a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En medio de ello, un campeón del fútbol uruguayo y chileno sorprendió a los hinchas al revelar su deseo de llegar a las filas del cuadro merengue.
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Campeón en Uruguay y Chile expresó su deseo de llegar a Universitario
La expectativa por el partido ha generado que antiguas personalidades vinculadas con Universitario se pronuncien. Uno de ellos fue Diego Guastavino, quien conversó con el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio y fue consultado sobre si le gustaría volver al club, aunque ahora como técnico.
Ante ello, el exjugador crema señaló que actualmente atraviesa un proceso de aprendizaje y consolidación en su etapa como asistente técnico, pero que uno de sus mayores deseos es dirigir a la ‘U’ en el futuro.
Video: L1 Radio
“SÍ, es un anhelo ser técnico de la ‘U’. Ahora estoy dando mis primeros pasos y en este proceso debo consolidarme y aprender. Me gustan los equipos de buen trato de pelota, valientes y que vayan al frente. Luego hay que tener los jugadores para poder lograrlo", señaló el retirado futbolista.
Por otro lado, le consultaron a Diego Guastavino si considera que Universitario debe modificar su esquema con tres defensores y fue contundente al indicar que eso dependerá de Héctor Cúper, pero que los cremas tienen buenos jugadores para mantenerse en esa táctica.
“Es un sistema que les dio mucho éxito, tiene los jugadores para hacerlo, deben encontrar los rendimientos individuales que han logrado anteriormente. Después, el entrenador es quien ve con buenos ojos ese sistema o tendrá que cambiarlo”, sentenció.
Diego Guastavino fue campeón en Uruguay y Chile
Diego Guastavino tuvo una fructífera etapa como futbolista, en la que logró jugar en equipos destacados del continente. Sin embargo, sus mayores logros los consiguió en las filas de Universidad de Concepción, con la que fue campeón de la Copa de Chile en la temporada 2015, y de Liverpool de Uruguay, con el que ganó el Torneo Intermedio en 2019.
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