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¡Decisivo! Piero Quispe anotó brillante gol con Sydney FC y clasificó a la final de la A-League

Piero Quispe vuelve a ser decisivo con la camiseta del Sydney FC y ahora marcó un importante gol para ayudar a su equipo a llegar a la gran final de la A-League.

Angel Curo
¡Decisivo! Piero Quispe anotó brillante gol con Sydney FC y clasificó a la final de la A-League
¡Decisivo! Piero Quispe anotó brillante gol con Sydney FC y clasificó a la final de la A-League | Captura Paramount | Composición: Líbero
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Piero Quispe sigue brillando en el fútbol australiano tras su fichaje por el Sydney FC. Luego de una dura temporada, el volante de la selección peruana se llevó todos los focos tras anotar en la vuelta de la semifinal ante Newcastle Jets y logró clasificar a la gran final de la A-League 2025/2026.

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Piero Quispe anotó con Sydney FC y clasificó a la final de la A-League

En una disputada semifinal, el Sydney FC igualaba uno a uno en el marcador global con Newcastle Jets. Sin embargo, a los 63 minutos, apareció la figura de Piero Quispe para marcar el desempate y desatar la euforia en el estadio.

El exjugador de Universitario apareció por la izquierda, aprovechó un rebote corto del portero rival y, con un gran remate raso, mandó el balón al fondo del arco. Acto seguido, el volante, lejos de celebrar en solitario, se dirigió con sus compañeros hacia los hinchas que llegaron al estadio para festejar en conjunto. Fue allí donde los aficionados sacaron una bandera peruana para celebrar el gol de nuestro compatriota.

El desempeño de Piero Quispe no se limitó al tanto, ya que fue el encargado de mover los hilos del equipo por el sector izquierdo. Además, realizó 45 toques de balón durante los 75 minutos que permaneció en el campo, hasta su sustitución. En sus registros figura que tuvo una precisión del 83 % en los pases, según Sofascore.

Sin embargo, pese al gol del 'Príncipe Inca', el Sydney FC concedió el empate al minuto 96 tras un tanto de Eli Adams. El partido se fue al tiempo extra y posteriormente a los penales, donde, para fortuna del peruano, se impusieron 4-2 y clasificaron a la gran final.

Piero Quispe jugará la final de A-League

Con esta victoria, Piero Quispe tendrá la oportunidad de conseguir su primer título en el fútbol australiano. Para ello, Sydney FC deberá imponerse ante Auckland FC en la gran final de la A-League, partido programado para este sábado 23 de mayo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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