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Se filtran los primeros 11 convocados de la selección peruana para amistosos ante Haití y España
Previo a los amistosos internacionales de la selección peruana ante Haití y España, se revelaron 11 jugadores que conformarán la lista de convocados de Mano Menezes.
Si bien el foco de los futbolistas está en cerrar de gran manera el Torneo Apertura 2026, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comienzan a trabajar con Mano Menezes para que todo quede listo de cara a los siguientes amistosos internacionales de la selección peruana ante Haití y España. Uno de estos cotejos tendrá como sede Estados Unidos, por lo que se requiere una visa para ingresar a ese territorio. Ante este panorama, se pudo conocer los primeros 11 llamados a la Bicolor se conocieron los primeros 11 llamados a la Bicolor para estos cotejos de junio.
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Once jugadores convocados a la selección peruana
Según informó el periodista Gustavo Peralta, la FPF citó a 11 futbolistas para iniciar los trámites de visa y viajar a Estados Unidos con miras al primer encuentro ante Haití. Futbolistas de la Liga 1 se hicieron presentes y, por ende, tienen altas posibilidades de ser convocados por Mano Menezes para la cercana fecha FIFA.
Los jugadores son los siguientes: Diego Enríquez, Diego Romero, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marco Huamán, Matías Lazo, Jairo Vélez, César Inga, Luis Ramos, Adrián Quiroz y Maxloren Castro. Cada uno de ellos fue considerado por Mano Menezes, por lo que aguardan el anuncio oficial.
Cabe indicar que pueden surgir ciertas novedades en cuanto a las convocatorias, así como futbolistas que militan en el exterior y pueden ser considerados para los próximos encuentros amistosos ante selecciones que sí jugarán el Mundial 2026, como Haití y España.
Miguel Araujo fue parte de la delegación que gestiono su visa para viajar a Estados Unidos.
Próximos partidos de la selección peruana
- Haití vs. Perú - Viernes 5 de junio (19.00 horas)*
- España vs. Perú - Martes 8 de junio (21.00 horas)*
*Vale indicar que la zona horaria de los partidos amistosos mencionados corresponde a Perú, Ecuador y Colombia.
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