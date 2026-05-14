Si bien el foco de los futbolistas está en cerrar de gran manera el Torneo Apertura 2026, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comienzan a trabajar con Mano Menezes para que todo quede listo de cara a los siguientes amistosos internacionales de la selección peruana ante Haití y España. Uno de estos cotejos tendrá como sede Estados Unidos, por lo que se requiere una visa para ingresar a ese territorio. Ante este panorama, se pudo conocer los primeros 11 llamados a la Bicolor se conocieron los primeros 11 llamados a la Bicolor para estos cotejos de junio.

Once jugadores convocados a la selección peruana

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la FPF citó a 11 futbolistas para iniciar los trámites de visa y viajar a Estados Unidos con miras al primer encuentro ante Haití. Futbolistas de la Liga 1 se hicieron presentes y, por ende, tienen altas posibilidades de ser convocados por Mano Menezes para la cercana fecha FIFA.

Los jugadores son los siguientes: Diego Enríquez, Diego Romero, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marco Huamán, Matías Lazo, Jairo Vélez, César Inga, Luis Ramos, Adrián Quiroz y Maxloren Castro. Cada uno de ellos fue considerado por Mano Menezes, por lo que aguardan el anuncio oficial.

Cabe indicar que pueden surgir ciertas novedades en cuanto a las convocatorias, así como futbolistas que militan en el exterior y pueden ser considerados para los próximos encuentros amistosos ante selecciones que sí jugarán el Mundial 2026, como Haití y España.

Miguel Araujo fue parte de la delegación que gestiono su visa para viajar a Estados Unidos.

Próximos partidos de la selección peruana

Haití vs. Perú - Viernes 5 de junio (19.00 horas)*

España vs. Perú - Martes 8 de junio (21.00 horas)*

*Vale indicar que la zona horaria de los partidos amistosos mencionados corresponde a Perú, Ecuador y Colombia.