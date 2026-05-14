Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO por DIRECTV: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico
Transmisión EN VIVO del partido Real Madrid vs Real Oviedo hoy por la fecha 36 de LaLiga EA Sports de España vía DIRECTV Sports y Movistar Plus.
MIRA AQUÍ Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO GRATIS | HOY chocan vía DSPORTSy Movistar Plus EN DIRECTO por la fecha 36 de LaLiga EA Sports de España. Este compromiso tiene lugar en el estadio Bernabéu a partir de las 14.30 hora peruana (19.30 horas GMT) y puedes seguir la transmisión por internet, los goles y el resumen final a través de Libero.pe.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Oviedo?
El partido entre Real Madrid vs Real Oviedo se juega HOY, jueves 14 de mayo, a partir de las 14.30 hora peruana (21.30 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 13.30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14.30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 15.30 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 16.30 horas
- España: 21.30 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Real Oviedo se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica en el canal 610 y 1610 HD. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de DGO (antes DirecTV GO) para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
En España, puedes seguir el partido EN VIVO mediante el canal de Movistar Plus.
Real Madrid anuncia partido ante Real Oviedo por LaLiga.
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Real Oviedo
Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Francisco García, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
Real Oviedo: Aarón Escandell, Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane, Santiago Colombatto, Nicolás Fonseca, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Thiago Fernández y Federico Viñas.
Real Madrid vs Real Oviedo: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas
Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Real Oviedo en esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|REAL MADRID
|EMPATE
|REAL OVIEDO
|Betsson
|1.25
|5.90
|12.50
|Betano
|1.28
|6.40
|11.75
|Bet365
|1.22
|6.50
|12.00
|1XBet
|1.26
|6.60
|11.80
|Doradobet
|1.27
|6.90
|11.50
Convocados de Real Madrid ante Real Oviedo.
Real Madrid vs Real Oviedo: últimos 5 partidos
- Real Oviedo 0-3 Real Madrid (LaLiga 2025)
- Real Oviedo 1-5 Real Madrid (Amistoso 2012)
- Real Oviedo 0-4 Real Madrid (Copa del Rey 2002)
- Real Oviedo 1-1 Real Madrid (LaLiga 2001)
- Real Madrid 4-0 Real Oviedo (LaLiga 2001)
