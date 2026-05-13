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José Mourinho a punto de volver a ser entrenador del Real Madrid: "Etapas finales..."
José Mourinho, conocido como 'The Special One', está cerca de volver al Real Madrid para devolverle la gloria en LaLiga y la Champions League de la próxima temporada.
¡The Special One puede volver! Hay tremenda noticia de Europa para el mundo entero. Resulta que José Mourinho tiene negociaciones avanzadas con el Real Madrid para ser, nuevamente, su director técnico de cara a la temporada 2026/2027, con el objetivo de salir campeón tanto de LaLiga como Champions League. Recordemos que durante su primera etapa en cuadro blanco dirigió a Cristiano Ronaldo junto a un plantel repleto de estrellas, pero se quedó con las ganas de levantar el título de la UEFA.
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Desde su salida en 2013, muchos hinchas se quedaron con las ganas de ver al entrenador portugués hacer historia al mando del conjunto merengue, por lo que ahora están entusiasmados con esta información. Según el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, 'Mou' tiene todo encaminado para volver al Santiago Bernabéu y solo faltan detalles para que se confirme su retorno.
“El regreso de José Mourinho al Real Madrid ahora avanza hacia las etapas finales. Las conversaciones están progresando bien. Aún se necesita la aprobación final de Florentino Pérez, pero es probable que se espere hasta las elecciones. Aunque Mourinho está listo y las conversaciones han sido productivas”, precisó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’, despertando la ilusión de todos los aficionados blancos.
Mourinho cerca del Real Madrid.
¿Cómo le fue a José Mourinho en el Real Madrid?
Durante su estadía en el Real Madrid, José Mourinho logró todos los títulos posibles en España, ya que alzó la Copa del Rey 2010/2011, LaLiga 2011/2012 y la Supercopa de España 2012. Sin embargo, se quedó con la 'espina' de no haber obtenido la Champions League, trofeo que sí alzó en temporadas pasadas con el FC Porto e Inter de Milán.
Trayectoria de José Mourinho
Estos han sido sus clubes:
- FC Barcelona (asistente)
- Benfica
- Leiria
- FC Porto
- Chelsea
- Inter de Milán
- Real Madrid
- Manchester United
- Tottenham
- AS Roma
- Fenerbahce
Títulos de José Mourinho
En su carrera ha conseguido 26 títulos:
- FC Porto: Primeira Liga (2), Copa de Portugal, Supercopa de Portugal, Europa League y Champions League.
- Chelsea: Premier League (3), Copa de la Liga (3), Community Shield y FA Cup.
- Inter de Milán: Serie A (2), Copa de Italia, Supercopa de Italia y Champions League.
- Real Madrid: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.
- Manchester United: Copa de la Liga, Community Shield y Europa League.
- AS Roma: UEFA Conference League.
Además, fue elegido en cuatro oportunidades como mejor entrenador del mundo por la FIFA, lo que demuestra que es un director técnico de renombre y jerarquía.
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