PSG vs. Arsenal: cuándo juegan, horarios y dónde ver la final de la Champions League

París Saint-Germain y Arsenal aseguraron su pase a la final de la Champions League 2025/2026 tras imponerse a Bayern Múnich y Atlético de Madrid, respectivamente. Por ello, conoce qué día, a qué hora y en dónde ver el esperado encuentro que se disputará en Budapest, Hungría.

¿Qué día juega PSG vs Arsenal?

La final de la Champions League 2025-2026, que enfrentará al París Saint-Germain y al Arsenal, se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Arsenal clasificó a la final de la Champions League 2025/2026 tras vencer a Atlético de Madrid

¿A qué hora juega PSG vs Arsenal?

A continuación, te presentamos los horarios en diversos países para que no te pierdas el inicio del PSG vs Arsenal, correspondiente a la final de la Champions League 2025-2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela y Chile: 12.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 p. m.

México y Centroamérica: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 12.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO?

La transmisión del PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025-2026 estará a cargo de ESPN y de la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. Si te encuentras en México, puedes seguirla vía FOX One y FOX+, mientras que en España irá por las señales de Movistar+, Liga de Campeones y Plus+.

PSG clasificó a la final de la Champions League 2025/2026 tras vencer a Bayern Múnich

Previa del partido de PSG vs Arsenal por la final de la Champions League

París Saint-Germain llegará a la final de la Champions League 2025-2026 tras imponerse al Bayern Múnich por un marcador global de 6-4 en la semifinal. Por su parte, el Arsenal aseguró su lugar en la final después de superar al Atlético de Madrid en la otra eliminatoria, que concluyó con un global de 2-1.

PSG cuenta con un incentivo añadido: puede proclamarse bicampeón del principal torneo europeo, después de haberse quedado también con el título en la edición anterior. En cambio, el equipo inglés tiene la opción de coronarse por primera vez como campeón continental.

El más reciente enfrentamiento entre el París Saint-Germain y el Arsenal tuvo lugar en la Champions League 2024-2025, cuando los franceses eliminaron a los Gunners en semifinales con un marcador global de 3-1.