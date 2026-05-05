Cuándo es la final de la Champions League 2025-26: fecha y dónde se definirá al campeón de Europa

Arsenal dio el gran golpe, eliminó al Atlético de Madrid con un gol de Bukayo Saka y clasificó a su segunda final de UEFA Champions League en su historia. Ahora, los gunners deberán esperar al ganador del choque entre Bayern Múnich vs PSG este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena para ver con quién disputarán el título más importante del fútbol europeo.

Te recordamos que la última vez que Arsenal llegó a la final de la Liga de Campeones fue en la temporada 2005-26, cuando se enfrentaron al FC Barcelona de Frank Rijkaard y perdieron por 2-1 debido a los goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti. En la siguiente nota podrás revisar cuándo se llevará a cabo este infartante encuentro por el curso 2025-26 que ya tiene nuevamente a los gunners.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025-26?

La gran final de la UEFA Champions League 2025-26, que tiene a Arsenal clasificado, se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo.

¿A qué hora será la final de la Champions League 2025-26?

Para la final de la UEFA Champions League 2025-26, la UEFA ha implementado un cambio histórico en el horario. Aquí tienes el detalle para que no te pierdas el partido: 11.00 a. m. (hora peruana).

¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2025-26?

La gran final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugará en el mítico estadio Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, que tiene capacidad para 67.000 espectadores.