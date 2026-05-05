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Cuándo es la final de la Champions League 2025-26: fecha y dónde se definirá al campeón de Europa
¡Arsenal se convirtió en el primer clasificado! Tras eliminar al Atlético de Madrid, los gunners jugarán su segunda final de la Champions League.
Arsenal dio el gran golpe, eliminó al Atlético de Madrid con un gol de Bukayo Saka y clasificó a su segunda final de UEFA Champions League en su historia. Ahora, los gunners deberán esperar al ganador del choque entre Bayern Múnich vs PSG este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena para ver con quién disputarán el título más importante del fútbol europeo.
PUEDES VER: Arsenal con pie y medio en la final: Saka anotó el 1-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions
Te recordamos que la última vez que Arsenal llegó a la final de la Liga de Campeones fue en la temporada 2005-26, cuando se enfrentaron al FC Barcelona de Frank Rijkaard y perdieron por 2-1 debido a los goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti. En la siguiente nota podrás revisar cuándo se llevará a cabo este infartante encuentro por el curso 2025-26 que ya tiene nuevamente a los gunners.
¿Cuándo es la final de la Champions League 2025-26?
La gran final de la UEFA Champions League 2025-26, que tiene a Arsenal clasificado, se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo.
¿A qué hora será la final de la Champions League 2025-26?
Para la final de la UEFA Champions League 2025-26, la UEFA ha implementado un cambio histórico en el horario. Aquí tienes el detalle para que no te pierdas el partido: 11.00 a. m. (hora peruana).
¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2025-26?
La gran final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugará en el mítico estadio Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, que tiene capacidad para 67.000 espectadores.
Puskás Aréna, Budapest
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