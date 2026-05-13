Partidos de hoy EN VIVO, jueves 14 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Desde el Real Madrid vs Oviedo hasta la participación de Erick Noriega con Gremio en la Copa de Brasil. Revisa aquí la agenda de partidos que se jugarán este jueves 14 de mayo.
Este jueves 14 de mayo se disputarán grandes encuentros en las principales ligas del mundo. Por ejemplo, en España se jugará el Real Madrid vs Oviedo. Luego, habrá actividad en Brasil, donde jugarán Gremio, de Erick Noriega, y Flamengo. A continuación, podrás revisar la agenda de partidos de hoy.
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Partido
|Horario
|Canal
|Valencia vs Rayo Vallecano
|12.00 p. m.
|DSports y DGO
|Girona vs Real Sociedad
|1.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Real Madrid vs Real Oviedo
|2.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Liga Profesional Arabia Saudí
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Fateh vs Al Najma
|10.55 a. m.
|FOX Sports
|Al Qadsiah vs Al Hazem
|1.00 p. m.
|FOX Sports
|Al Ettifaq vs Al Ittihad
|1.00 p. m.
|FOX Sports
Partidos de hoy por Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs The Strongest
|2.00 p. m.
|Entel TV
|Real Potosí vs Academia de Balompie
|5.00 p. m.
|Entel TV
|Oriente Petrolero vs Guabirá
|7.00 p. m.
|Entel TV
Partidos de hoy por Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Chapecoense vs Botafogo
|4.00 p. m.
|Bet365
|Atlético Go vs Athlético PR
|5.00 p. m.
|Spor TV, Premiere
|Confianca vs Gremio
|5.00 p. m.
|Prime Video
|Corinthians vs Barra FC
|5.30 p. m.
|Prime Video
|CRB vs Fortaleza
|6.00 p. m.
|Prime Video
|Vitória vs Flamengo
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Copa de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Astillero vs Guayaquil City
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Pachuca vs Pumas UNAM
|8.00 p. m.
|TUDN
