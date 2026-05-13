Partidos de hoy EN VIVO, jueves 14 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Desde el Real Madrid vs Oviedo hasta la participación de Erick Noriega con Gremio en la Copa de Brasil. Revisa aquí la agenda de partidos que se jugarán este jueves 14 de mayo.

Gary Huaman
Revisa la lista de partidos que se jugarán este jueves 14 de mayo.
Este jueves 14 de mayo se disputarán grandes encuentros en las principales ligas del mundo. Por ejemplo, en España se jugará el Real Madrid vs Oviedo. Luego, habrá actividad en Brasil, donde jugarán Gremio, de Erick Noriega, y Flamengo. A continuación, podrás revisar la agenda de partidos de hoy.

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

PartidoHorarioCanal
Valencia vs Rayo Vallecano12.00 p. m.DSports y DGO
Girona vs Real Sociedad1.00 p. m.ESPN 4 y Disney+
Real Madrid vs Real Oviedo2.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Liga Profesional Arabia Saudí

PartidoHorarioCanal
Al Fateh vs Al Najma10.55 a. m.FOX Sports
Al Qadsiah vs Al Hazem1.00 p. m.FOX Sports
Al Ettifaq vs Al Ittihad1.00 p. m.FOX Sports

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs The Strongest2.00 p. m.Entel TV
Real Potosí vs Academia de Balompie5.00 p. m.Entel TV
Oriente Petrolero vs Guabirá7.00 p. m.Entel TV

Partidos de hoy por Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Chapecoense vs Botafogo4.00 p. m.Bet365
Atlético Go vs Athlético PR5.00 p. m.Spor TV, Premiere
Confianca vs Gremio5.00 p. m.Prime Video
Corinthians vs Barra FC5.30 p. m.Prime Video
CRB vs Fortaleza6.00 p. m.Prime Video
Vitória vs Flamengo7.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Astillero vs Guayaquil City3.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Liga MX

PartidoHorarioCanal
Pachuca vs Pumas UNAM8.00 p. m.TUDN
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

