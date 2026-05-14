Alianza Lima se 'refuerza' con campeón de Copa Sudamericana para alzar el título del Apertura

Alianza Lima está enfocado en afrontar de la mejor manera su próximo partido ante Cienciano y el tramo final del Torneo Apertura 2026, en el que aparece como firme candidato a quedarse con el título. Los blanquiazules no tienen margen de error en la lucha por su objetivo y se supo que, para conseguirlo, sumarán a un destacado jugador que salió campeón de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima suma a campeón de Copa Sudamericana para alzar el título del Apertura

A falta de tres partidos para el final del primer campeonato de la Liga 1, Alianza Lima es el claro favorito para quedarse con el título y sacar ventaja en puntos para consagrarse. Por ello, busca contar con el apoyo de todas sus figuras, por lo que se conoció que sumó a Fernando Gaibor, quien volvió a los entrenamientos tras superar una lesión.

El periodista Gerson Cuba informó que el volante ecuatoriano presentó una contractura luego del partido ante Sporting Cristal. Sin embargo, afortunadamente para los intereses del DT Pablo Guede, Gaibor logró recuperarse y ya entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Fernando Gaibor volvió de su lesión y ya entrena con Alianza Lima para partido ante Cienciano

“Fernando Gaibor presentó una contractura leve, pero ya se encuentra apto y entrenando con normalidad en Alianza Lima. La decisión de que viaje con el plantel al Cusco quedará en manos del comando técnico”, informó el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que el ecuatoriano puede ser considerado en la lista de convocados para el duelo decisivo ante Cienciano, aunque dependerá del comando técnico.

Fernando Gaibor fue campeón de la Copa Sudamericana

A mediados de la temporada 2021, Fernando Gaibor llegó a las filas de Independiente del Valle, donde se consagró como una de las figuras y consiguió diversos títulos. Uno de ellos fue la Copa Sudamericana en 2022, tras vencer a Sao Paulo en la final. Por si no fuese poco, al año siguiente también levantó la Recopa Sudamericana.

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