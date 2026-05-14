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Cienciano lanzó fuerte comunicado y desató preocupación a los hinchas de Alianza Lima
Cienciano utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado que generó preocupación a los hinchas de Alianza Lima de cara al vital partido por el Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima enfrentará a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y, previo a este encuentro, el club cusqueño lanzó un fuerte comunicado que generó preocupación entre la hinchada blanquiazul.
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Cienciano lanzó comunicado y generó preocupación a los hinchas de Alianza Lima
Cienciano comunicó que hinchas de Alianza Lima no podrán ingresar banderolas ni instrumentos musicales
"El club Cienciano informa al público en general que, para el partido programado este sábado ante Alianza Lima, no estará permitido el ingreso de banderolas ni instrumentos musicales al estadio por parte de los hinchas del equipo visitante", se puede leer en el comunicado.
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