Campeón de Copa de la Liga 2026 recibirá gran premio que lo beneficiará en la Tabla Acumulada

Se dieron a conocer los grupos, el fixture, el formato de competencia y el premio que recibirá el club que se consagre en la Copa de la Liga 2026. El campeón de este torneo obtendrá una ventaja de cara a la tabla acumulada de la Liga 1 en la temporada 2027.

Campeón de Copa de la Liga 2026 y el gran premio que lo beneficiará en la Tabla Acumulada

La Federación Peruana de Fútbol presentó todos los detalles de la nueva Copa de la Liga 2026, por lo que también explicó el premio que recibirá el campeón.

Según informó la FPF, el campeón de este certamen peruano sumará 2 puntos en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027, mientras que el subcampeón recibirá solo 1 unidad.

Campeón de la Copa de la Liga 2026 recibirá dos puntos en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027

Asimismo, el ganador de la Copa Caliente de la Liga 2026 recibirá un premio económico que contribuirá a reforzar sus arcas de cara al resto de la temporada actual.

Sin duda, este beneficio es bien recibido por clubes como Universitario de Deportes, Melgar, Alianza Lima, Cienciano y Sporting Cristal, que intentarán sumar esos dos puntos para seguir en la pelea por el título de la Liga 1 2027.

Formato de la Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 se disputará con un formato descentralizado entre junio y noviembre. Los 34 clubes quedarán distribuidos en varios grupos de cuatro equipos, con la presencia combinada de conjuntos de la Liga 1 y la Liga 2. Los dos primeros de cada llave accederán a los octavos de final y, desde esa instancia, avanzarán hasta la final, en la que se definirá al campeón nacional.