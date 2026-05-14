Grupo de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026: calendario de partidos del cuadro blanquiazul

Más allá del objetivo de volver a ser campeón de la Liga 1, esta temporada presenta un nuevo torneo que Alianza Lima buscará conquistar. Se trata de la Copa de la Liga Caliente 2026, un certamen cuya primera fase se disputará durante el Mundial y que, según lo previsto, terminará en noviembre.

Grupo de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

Este es el grupo de Alianza Lima:

PUESTO CLUB 1. Alianza Lima 2. Alianza Atlético 3. César Vallejo 4. Carlos Mannucci

Alianza Lima apunta a llegar lejos en la Copa de la Liga

Fixture de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

Fecha 1: César Vallejo vs. Alianza Lima | Del 11 al 1 de junio

Fecha 2: Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Del 18 al 22 de junio

Fecha 3: Alianza Lima vs. Alianza Atlético | Del 25 al 29 de junio

Dónde ver la Copa de la Liga 2026

Se anunció que todos los partidos serán transmitidos por la plataforma Bicolor+, esto a través de YouTube. Falta confirmar si algún de canal de televisión adquiere los derechos.

Formato de la Copa de la Liga 1 2026

El campeonato lo disputarán los 18 equipos que juegan la Liga 1, además de 16 clubes que participan en la Liga 2. Recordemos que del torneo de ascenso no estarán San Marcos, ya retirado del torneo, y Sport Huancayo B. Se disputará una fase de grupos y el campeonato será descentralizado.

El campeón solo recibirá un premio económico, que bordea los 200 mil dólares. De momento, se ha informado que no habrá clasificación a un torneo internacional para el cuadro que se consagre en este novedoso certamen.