Alianza Lima suma a futbolista de casi 1 millón de euros para salir campeón del Apertura
Alianza Lima desea salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y sumó a su plantilla a un futbolista valorizado en casi 1 millón de euros.
Alianza Lima tiene grandes chances de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, para lograr el objetivo final, sumó a su plantel a un futbolista valorizado en casi 1 millón de euros: estamos hablando de Piero Cari, quien fue integrado a la lista de viajeros a Cusco para disputar el partido decisivo ante Cienciano.
PUEDES VER: Alianza Lima y sus tres bajas para el decisivo partido ante Cienciano por el Torneo Apertura
Alianza Lima suma a futbolista de 600 mil euros para salir campeón del Torneo Apertura 2026
Según informó el periodista Gerson Cuba, Cari volverá a ser considerado por Pablo Guede y viajará a Cusco para enfrentar a Cienciano tras varias fechas sin ser convocado.
El último partido en el que sumó minutos el jugador de 18 años fue el pasado 9 de marzo de 2026, cuando Alianza Lima se enfrentó a FBC Melgar.
Con el regreso de Piero Cari, el conjunto blanquiazul dirigido por Pablo Guede apuntará a conquistar el Torneo Apertura de la Liga 1. Para lograrlo, deberá imponerse en los compromisos que le restan frente a Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca.
Piero Cari volvió a ser considerado por Pablo Guede y puede jugar el Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura
Piero Cari no era convocado por Pablo Guede
Guede apenas recurrió a Cari en 2 de los 14 encuentros posibles del Apertura, por lo que se estimó que su presencia no era necesaria en la nómina definitiva de jugadores para disputar partidos oficiales. No obstante, después de 5 jornadas en las que ni siquiera figuró entre los suplentes, volvió a ser convocado por el entrenador argentino, lo que le abre la posibilidad de sumar minutos.
Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Alianza Lima jugará frente a Cienciano el sábado 16 de mayo a las 5.45 p. m., en el encuentro correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
