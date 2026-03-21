Alineaciones Real Madrid vs Atlético Madrid: los potentes onces de Arbeloa y Simeone para el derbi

Real Madrid vs Atlético Madrid protagonizarán uno de los partidos más trascendentes y emocionantes de la semana por la fecha 29 de LaLiga EA Sports 2025/26. Este nuevo episodio del ‘derbi madrileño’ será vital en las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Conoce aquí las alineaciones que presentarán ambos equipos.

Alineación de Real Madrid

Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Auréline Tchouameni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Real Madrid sabe que no tiene margen de error en esta etapa de la temporada; por ello, Álvaro Arbeloa prepara su mejor once posible para este encuentro, aunque tendrá que asumir una baja crítica en su plantel, tras confirmarse que Thibaut Courtois no estará disponible por lesión.

Real Madrid tiene la motivación de eliminar al Manchester City en la Champions League

En ese sentido, es segura la presencia de Lunin como el guardameta del equipo para el derbi. En la defensa no se prevén grandes cambios, más allá del regreso de Carreras en la banda izquierda. En el mediocampo, la gran novedad será la presencia de Thiago Pitarch nuevamente como titular.

Sin embargo, la gran chance de quedarse con el triunfo por los ‘Reyes de Europa’ viene por el poderío ofensivo que posee. Y es que no solo estarán Vinicius Jr y Mbappé como sus delanteros, sino que también tendrán a Federico Valverde desde el arranque. El uruguayo atraviesa un estado de forma espectacular, siendo vital con sus goles.

Alineación del Atlético Madrid

Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone, Alex Baena, Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Por su parte, Atlético Madrid está obligado a ganar para recuperar el tercer lugar en la tabla de posiciones, tras la reciente victoria del Villarreal. Los ‘colchoneros’ atraviesan un gran momento, con cuatro triunfos consecutivos en LaLiga.

El equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone llega motivado luego de clasificar a los cuartos de final de la Champions League tras imponerse con autoridad al Tottenham. Precisamente, en esa llave la gran figura fue el argentino Julián Álvarez, quien se perfila como fijo en el once titular.

Atlético Madrid buscará celebrar en el Bernabéu y cobrar revancha de la Supercopa.

Además, el momento de Giuliano Simeone también es destacado, consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes por las bandas y una importante opción en ataque. A ello se suma la contundencia de Sorloth como centrodelantero, siendo el máximo goleador del equipo con 10 tantos en el campeonato. Por su parte, Antoine Griezmann también aparece como una alternativa clave en ofensiva.