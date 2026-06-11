Alineaciones Paraguay vs Estados Unidos: el 11 de la Albirroja con Julio Enciso para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para que Paraguay juegue ante Estados Unidos en el SoFi Stadium por el grupo D del Mundial 2026. De cara a este encuentro, muchos hinchas de la Albirroja están preocupados por Julio Enciso, quien salió llorando en la goleada ante Nicaragua en el último amistoso.

La buena noticia es que el futbolista del Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1, se recuperó del golpe y sería titular ante Estados Unidos. Pero eso no es lo único sorpresivo del once inicial, pues Orlando Gill será el encargado de pararse bajo los tres palos, de acuerdo con la información de periodistas paraguayos.

Alineaciones Paraguay vs Estados Unidos: el probable 11 de la Albirroja

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria

Para este enfrentamiento, el entrenador Gustavo Alfaro colocará a Gill en el arco; luego, a Cáceres, Gómez, Alderete y Alonso en la defensa. Más adelante, el mediocampo estará compuesto por Gómez, Cubas, Bobadilla y Almirón como ‘10’; y, en el ataque, Julio Enciso hará dupla con Antonio Sanabria.

Paraguay vs Estados Unidos: el probable 11 de los estadounidenses

Matt Freese; Antonee Robinson, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Malik Tillman, Sergiño Dest y Folarin Balogun.

Por su parte, el estratega Mauricio Pochettino colocará lo mejor que tiene: Freese en el arco; luego, Robinson, Richards, Ream y Freeman en la zaga. Adams y McKennie serán los mediocampistas; más adelante jugarán Pulisic, Tillman y Sergiño Dest, mientras que Balogun será el delantero.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Estados Unidos por el Mundial 2026?

Paraguay vs Estados Unidos jugarán este viernes 12 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora paraguaya) en el SoFi Stadium.

¿Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos por el Mundial 2026?

La transmisión del Paraguay vs Estados Unidos estará a cargo de DSports, DGO, América TV GO, Disney+ y Paramount+.