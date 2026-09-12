Jesús Barco, ex Universitario, revela que rechazó oferta de Alianza Lima y dio la razón: "Agradecimiento"

Alianza Lima y Universitario de Deportes escribirán una nueva página en la historia de clásicos del fútbol peruano cuando se enfrenten HOY sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A pocas horas del esperado encuentro, Jesús Barco, exjugador del cuadro crema, se sumó a las diversas reacciones en la previa de dicho compromiso y se animó a revelar que rechazó una oferta para jugar en el cuadro íntimo.

Jesús Barco reveló que rechazó oferta de Alianza Lima

En una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Lateando con Puchungo', el mediocampista, actualmente sin equipo, contó que la oportunidad de llegar a Matute surgió en su etapa de escolar, cuando jugaba en un club de La Perla que disputaba diversos torneos de menores. Según Barco, los blanquiazules le hicieron la propuesta debido a su polifuncionalidad en el campo de juego. Sin embargo, decidió rechazarla y quedarse donde estaba como muestra de agradecimiento con el dueño del club donde jugaba, pues le había corrido con todos los gastos de su época en la secundaria.

“Me llamó Alianza Lima porque jugábamos federación y esas cosas. Yo jugaba de todo en ese entonces, incluso hasta de '9' en ese entonces, hacía goles. En Alianza me vieron como '9' y ahí estaba Raúl Tito y otro más que no llegó que se llamaba Daniel. A los tres nos querían llevar, pero un amigo se fue, Raúl Tito no se fue", dijo.

“Era una buena oportunidad porque era Alianza, pero yo me quedé por agradecimiento, ya que me habían pagado el colegio y el tío (dueño del club de La Perla) no se portó mal conmigo. Siempre estuvo pendiente de mis viejos, entonces por un tema de agradecimiento no quise ir”, añadió.

Jesús Barco jugó en Universitario del 2017 al 2020

No obstante, Barco afirmó que su decisión no fue del todo errónea, pues el equipo en donde estaba se fusionó con Sport Boys, lo cual le permitió realizar divisiones menores en la ‘Misilera’ y prepararse para el inicio de su carrera como jugador profesional.

Trayectoria de Jesús Barco