Leao Butrón dio fuerte opinión sobre Oliver Sonne en la selección peruana: "No es más que Huamán"

La selección peruana de fútbol dará a conocer HOY jueves 17 de septiembre, su lista de convocados para la próxima fecha FIFA, donde enfrentará a rivales de talla mundial como Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. A pocas horas de conocerse la lista del profesor Mano Meneses, Leao Butrón, exarquero, dio sus impresiones sobre los posibles convocados y dejó una firme opinión sobre uno de los ‘fijos’ en la blanquirroja: estamos hablando de Oliver Sonne.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre el nivel de Oliver Sonne en la selección peruana?

Durante la última emisión del programa 'A Presión', el exportero de Alianza Lima y la selección cuestionó el nivel mostrado por el ‘eurocausa’ y aseguró que existen otros nombres en la Liga 1 con mejor presente futbolístico. En ese sentido, destacó la campaña que viene realizando Marco Huamán con la escuadra blanquiazul.

"El tema de que no es más que Huamán, yo también considero que no es más que Huamán, pero la gente cómo se emociona sin conocerlo. Yo le deseo lo mejor (a Sonne), pero si lo ponen a Huamán no pasa nada", manifestó Butrón.

En ese sentido, Mr. Peet coincidió con Butrón en que futbolísticamente, el jugador del Burnley de Inglaterra no es superior al lateral aliancista. Sin embargo, alegó que por una cuestión de físico, Sonne lleva ventaja en el once de Mano Menezes respecto a su competencia.

Selección peruana anunciará lista de convocados

Vale recordar que el estratega brasileño dará a conocer HOY jueves 17 de septiembre, su lista de convocados para la selección peruana de fútbol. La conferencia de prensa se llevará a cabo desde las 11.30 a.m. y será transmitido EN VIVO ONLINE por el canal de YouTube Bicolor+.

Lista de convocados de Perú.

Próximos partidos de la selección peruana por fecha FIFA