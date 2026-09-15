Zambrano confiado en la convocatoria de la selección peruana: "De los mejores defensas del campeonato"

Falta poco para volver a ver a la selección peruana y muchos hinchas se preguntan quiénes serán los jugadores que Mano Menezes llamará para estos amistosos FIFA. Uno de los voceados es Carlos Zambrano, quien actualmente defiende los colores de Sport Boys y habló al respecto. El 'Kaiser' fue claro al mostrarse confiado en que tiene muchas chances de encabezar esta nómina.

Zambrano considera que está en un buen momento con el cuadro rosado, por lo que viene trabajando para poder ser parte de este llamado que hará Menezes en los próximos días.

En conversación con RPP, el defensor comentó que es uno de los mejores jugadores de la Liga 1, por lo que su llamado no sería sorpresa. "No habrían dudas de mi convocatoria por el momento que estoy atravesando. Me siento uno de los mejores defensas del campeonato".

Además, resaltó que se encuentra trabajando en sí mismo, por el bien del Boys y de la Bicolor. “Estoy trabajando por mí, estamos luchando arriba con el Sport Boys y el tema de la selección, las cosas se dan solas”.

Carlos Zambrano habló sobre volver a la selección peruana

Carlos Zambrano sobre el recambio generacional

En otro momento de la conversación el central se pronunció con respecto al tan ansiado recambio generacional que debe tener la selección peruana para las siguientes competiciones internacional.

“Sigo pensando que se debe dar el recambio generacional. Todos sueñan con estar en la selección y si tengo que aportar cinco minutos o estar en la banca, lo haré feliz. He recibido críticas y elogios por parte de todos, a mí no me mueve nada”, manifestó.

Zambrano y su postura sobre el recambio generacional

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana volverá al césped este 26 de septiembre cuando enfrente a Estados Unidos por un amistoso internacional.