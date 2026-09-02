Mano Menezes, DT de la selección peruana, elogió a futbolista de Alianza Lima: "Es nuestro '10'"

Alianza Lima no atraviesa su mejor momento deportivo en el Torneo Clausura, pero eso no quita que siga siendo uno de los clubes que más aporta a la selección peruana. En ese contexto, el entrenador de la ‘Bicolor’, Mano Menezes sorprendió al pronunciarse ante la prensa internacional y destacar a un jugador de los blanquiazules.

PUEDES VER: Ministerio Público abrió investigación preliminar contra exdirectivos de Alianza Lima

Mano Menezes, DT de la selección peruana, elogió a futbolista de Alianza Lima

Durante una conversación con el programa brasileño ‘Show do Esporte’, Mano Menezes comentó sobre la actualidad de la selección peruana y aprovechó para dedicar palabras de elogio a Jairo Vélez, actual volante de Alianza Lima, por el gran rendimiento que ha mostrado.

El técnico de la ‘Bicolor’ recordó que el mediocampista nació en territorio ecuatoriano y tuvo que pasar por un proceso de nacionalización. Pese a no ser peruano de nacimiento, se ha convertido en uno de los principales goleadores del equipo, por lo que no dudó en señalarlo como el nuevo ‘10’ del combinado nacional.

Jairo Vélez se ha convertido en el mejor jugador en la nueva era de la selección peruana.

"Trajimos a Vélez que es ecuatoriano, se nacionalizó, anotó 6 goles, eso es todo, problema resuelto. Él es nuestro 10, está jugando con la 11, pero es nuestro 10 en términos de función. Y necesitamos otros jugadores que puedan dar esa respuesta", señaló el reconocido estratega.

‘Mano’ remarcó que la aparición del ‘Lince’ ha representado una importante solución a la falta de gol de Perú, un rendimiento que espera puedan replicar otros jugadores para potenciar aún más al plantel.

Jairo Vélez y sus números en esta temporada

Jairo Vélez se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en esta temporada, mostrando un nivel superlativo y consolidándose como indiscutible en el once titular. El volante ha disputado 23 partidos, en los que aportó cuatro goles y cinco asistencias, además de convertirse en uno de los principales nexos entre la defensa y el ataque.

Por si esto no fuera suficiente, el ‘Lince’ ha replicado ese gran momento con la selección peruana, donde se convirtió en el actual goleador del nuevo proceso de Mano Menezes. En sus números, el mediocampista ha marcado en realidad cuatro goles en los cuatro amistosos que ha disputado, de acuerdo con Sofascore.