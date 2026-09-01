Se conoció que representante de Paolo Guerrero recibió dinero de Alianza Lima: "Asesorías"

Una fuerte revelación hizo el periodista Enrique De la Rosa recientemente, donde aseguró que el representante de Paolo Guerrero ha cobrado dinero de Alianza Lima. Esta situación se había mantenido oculta y el destape ha generado diferentes reacciones en redes sociales por parte de los hinchas blanquiazules, además ha generado impacto en la crítica en general.

Según lo dicho por el citado periodista a través de su programa Fútbol Champán, que se emite vía YouTube, se conoció que en la anterior administración del club, el empresario Gabriel Sapio recibía un dinero procedente de las arcas victorianas por concepto de asesorías.

“Hubo una pregunta sobre Gabriel Sapio, que es el representante de Guerrero, y que mencionaron si cobraba plata. Y dijeron que sí, que cobraba en asesoría de comunicaciones y que ya se había cortado ese contrato. No sueldo, sino cobró asesorías de comunicaciones”, dijo el popular ‘Kikín’, que también trabaja como conductor de Al Ángulo, en Movistar Deportes.

Paolo Guerrero jugando por Alianza Lima

Además, De la Rosa sostiene que esto puede tener relación con la intención que tenía un grupo encabezado por el delantero de comprar las acreencias del club hace unos meses.

“Obviamente, si comenzamos a pensar un poco, salieron comunicaciones de Guerrero muy bien tipeadas, una carta de Paolo Guerrero. Antes hubo la intención de que este grupo quisiera comprar las creencias del club. Saquen sus conclusiones ustedes mismos, no es difícil”, agregó.

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En 21 partidos con Alianza Lima (19 en Liga y dos por Copa Libertadores), Paolo Guerrero suma cuatro goles durante la temporada 2026. ¿Mejorará su registro?