Manco dio fuerte comentario contra Guede tras rendimiento en Alianza: "El ego le pasa factura"

Reimond Manco no ocultó su preocupación por el momento que atraviesa Alianza Lima y puso el foco en el trabajo de Pablo Guede. Luego de la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute, el exjugador blanquiazul cuestionó algunos aspectos del equipo y, principalmente, la postura que viene mostrando el técnico argentino ante las consultas de la prensa.

Reimond Manco rotundo con Pablo Guede tras rendimiento en Alianza Lima

Para Manco, uno de los principales problemas de Alianza Lima está en la zona defensiva. Si bien reconoció que el conjunto íntimo tuvo varias ocasiones para marcar, también advirtió que sus rivales están encontrando demasiadas facilidades para generar peligro y convertir.

"En defensa no solo le están marcando a Alianza Lima, sino que le están creando muchas oportunidades de gol. Si bien es cierto que Alianza generó siete u ocho ocasiones claras, Garcilaso tuvo situaciones también. Le están llegando muy fácil y le marcan en todos los partidos", expresó 'Rei' en Juego Cruzado.

Pablo Guede salió campeón del Torneo Apertura con Alianza Lima, sin embargo viene se viene complicando en el Torneo Clausura

Manco también destacó las condiciones de Guede como entrenador, pero consideró que sus respuestas en las conferencias de prensa podrían estar jugando en su contra. El exvolante señaló que el argentino debería mostrar mayor autocrítica cuando Alianza atraviesa malos resultados y aceptar los aspectos que necesita corregir.

"Creo que esa pudo haber sido una buena autocrítica. A mí Guede me parece que es un muy buen entrenador, un técnico que trabaja mucho, pero creo que a veces el ego le pasa factura. Porque en sus respuestas siempre tiene 'la pata en alto', cuando en realidad los periodistas solo van a hacer su trabajo y a consultarle por su análisis del trámite", sostuvo.

Reimond Manco sostiene que Alianza Lima tiene chances de salir campeón del Torneo Clausura 2026

Finalmente, Manco consideró que la situación todavía puede revertirse y pidió que Guede afronte este momento con mayor tranquilidad. Para el exfutbolista, Alianza Lima aún tiene tiempo para corregir sus falencias, especialmente en defensa, antes de que culmine el Torneo Clausura.

"Si Guede le baja dos cambios y empieza a darse cuenta de que, más allá de generar siete u ocho chances ofensivas, hay aspectos que Alianza debe mejorar, el equipo probablemente vuelva a encaminarse, tampoco es el fin del mundo", remató Manco.