Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, se confesó tras victoria ante Alianza Lima: "Es emocionante"

Deportivo Garcilaso dio el golpe tras vencer a Alianza Lima por la mínima y consolidarse como uno de los candidatos al título del Torneo Clausura 2026. La gran figura del cuadro imperial en este triunfo fue Patrick Zubczuk, quien fue vital con sus atajadas y, tras el final del partido, dejó un emotivo mensaje por la campaña de su equipo.

Patrick Zubczuk se confesó tras victoria ante Alianza Lima

Apenas se dio el pitazo final, las cámaras de ‘L1 MAX’ interceptaron al guardameta y le preguntaron por sus sensaciones tras vencer a la escuadra victoriana, un rival directo en la lucha por el título del segundo campeonato del año.

Ante ello, Patrick Zubczuk reveló su profunda emoción por el notable esfuerzo que realizaron sus compañeros durante los 90 minutos y aprovechó para recalcar que respondieron en el campo a quienes menospreciaron al equipo antes del duelo ante Alianza Lima.

Patrick Zubczuk fue la gran figura en la victoria de Deportivo Garcilaso

“Se habló mucho de que éramos un equipo débil y somos el equipo con menos goles en contra en el Torneo Clausura. Es emocionante ver a mis compañeros con tanta intensidad y entrega en cada jugada. Somos un plantel humilde”, sostuvo.

Del mismo modo, el portero de Deportivo Garcilaso sorprendió al revelar que vencer a los blanquiazules podría convertirse en uno de los triunfos más importantes de su carrera. Además, no dudó en remarcar que el equipo cusqueño tiene la capacidad para conseguir grandes objetivos.

“Podría ser uno de los partidos más importantes de mi vida. Estoy enfocado en Deportivo Garcilaso y este equipo está para cosas grandes”, finalizó el guardameta nacional.

Deportivo Garcilaso y su gran momento en la Liga 1

Deportivo Garcilaso no inició de la mejor manera el Torneo Clausura, pero logró reponerse y sumar una gran racha de seis victorias consecutivas, lo que lo ha llevado a ubicarse en el primer lugar gracias a su diferencia de gol. Por si no fuese poco, el ‘Garci’ ha demostrado que es un rival muy complicado siendo el equipo menos goleado del segundo campeonato con solo tres anotaciones en contra.