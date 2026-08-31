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Pablo Guede tomó rotunda medida con el plantel de Alianza Lima tras derrota ante Garcilaso
Tras la derrota por 1-0 ante Deportivo Garcilaso, Pablo Guede tomó una decisión pensando en Alianza Lima y en los próximos partidos del Torneo Clausura.
Alianza Lima sufrió una dura derrota en Matute por 1-0 frente a Deportivo Garcilaso, por la fecha 7 del Torneo Clausura. Resultado que puso fin a su invicto en condición de local y alargó la diferencia que existe con el ‘Pedacito de Cielo’ y Universitario de Deportes, ambos punteros del certamen. Tras este amargo desenlace, el entrenador Pablo Guede tomó una firme decisión con el plantel victoriano con respecto a los trabajos previos a su próximo encuentro.
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Pablo Guede y la decisión que tomó con Alianza tras perder frente a Deportivo Garcilaso
Según información del periodista Gerson Cuba. El estratega blanquiazul determinó que el día de hoy sus dirigidos tengan descanso tras el duro compromiso frente al ‘Rico Garci’ y retomarán los entrenamientos el día de mañana, martes 1 de setiembre, pensando en su próximo duelo por el Torneo Clausura.
“Alianza Lima tiene libre hoy y mañana vuelve a los entrenamientos”, publicó el comunicador en su cuenta oficial de X, confirmando que los íntimos no tendrán actividad este lunes para descansar y recuperar energías con miras a lo que se viene el próximo fin de semana.
Alianza Lima descansa el día de hoy tras su derrota frente a Garcilaso.
Alianza Lima vs Juan Pablo II por la Liga 1 2026
Vale precisar que Alianza Lima visitará a Juan Pablo II College el próximo domingo 6 de setiembre en el Complejo Deportivo de Chongoyape, por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro está programado a disputarse desde las 3:00 p.m. (hora peruana).
Los blanquiazules, conscientes de que ya no tienen margen de error, intentarán sumar a de a tres en su visita a los auriblancos y esperar un tropiezo, tanto de Garcilaso como de Universitario, que en la próxima fecha se batirán a duelo con Atlético Grau y Comerciantes Unidos, respectivamente.
Por su parte, Juan Pablo II llega con la moral a tope tras vencer por 4-3 a Los Chankas en Andahuaylas y buscarán seguir por la senda del triunfo para escalar en la tabla de posiciones.
¡Vamos al Circo!
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