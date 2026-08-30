¿Se pierde el clásico? Paolo Guerrero salió rengueando tras derrota ante Garcilaso y preocupa en Alianza

Alianza Lima sufrió una dura derrota en Matute por 1-0 a manos de Deportivo Garcilaso. Los íntimos perdieron su invicto de locales y una gran oportunidad de recuperar el primer lugar del Torneo Clausura, el cual ahora comparten los cusqueños y Universitario de Deportes. Pero las malas noticias no terminan allí, tras la caída ante el 'Rico Garci', uno de los referentes del equipo terminó golpeado: estamos hablando de Paolo Guerrero, quien salió rengueando del encuentro.

Paolo Guerrero terminó sentido tras derrota ante Garcilaso y enciende las alarmas en Alianza

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, el experimentado delantero había sido reemplazado al inicio del segundo tiempo por Federico Girotti debido a molestias físicas. La citada comunicadora mencionó que el propio Pablo Guede confirmó en conferencia de prensa que el ‘Depredador’ no llegó en óptimas condiciones al partido.

"Un apunte importante, Paolo Guerrero se fue hace un ratito (de la zona mixta) y salió rengueando. No ha terminado bien el partido Paolo Guerrero, de hecho, Pablo Guede explicó un poco en conferencia que Guerrero no había llegado bien al partido (contra Garcilaso), se fue cojeando el delantero de Alianza Lima", informó 'Analú' para L1 MAX.

Paolo Guerrero se retiró de Matute rengueando.

Cabe precisar que, hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido ningún comunicado para informar sobre la situación de Paolo Guerrero y si se trata de una lesión o solo un golpe menor, poniendo en incertidumbre su presencia en el clásico ante Universitario de Deportes el próximo 12 de setiembre por la fecha 9 del Clausura.

Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Antes de enfrentar al ‘compadre’, los dirigidos por Pablo Guede deberán viajar a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II College el próximo domingo 6 de setiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la octava fecha del Torneo Clausura. Los íntimos buscarán recuperarse de su última derrota ante Garcilaso, mientras los auriblancos lucharán por seguir en la senda del triunfo luego de ganar sus dos últimos partidos ante Los Chankas y ADT.