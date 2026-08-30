Agustín González, figura de Garcilaso, rotundo tras vencer a Alianza: "Dimos un golpe sobre la mesa"

Deportivo Garcilaso dio el 'batacazo' en Matute. El conjunto cusqueño se impuso en su visita a Alianza Lima y ganó por 1-0 con gol de penal de Beto Da Silva a los 29 minutos de juego. Los dirigidos por Lisandro Greppo se mantienen en el primer lugar del Torneo Clausura tras dar el golpe en su visita al coloso victoriano y la figura del partido, Agustín González, dio sus impresiones sobre el gran resultado obtenido por la fecha 7 del certamen.

Agustín González, figura de Garcilaso, valoró el triunfo ante Alianza Lima en Matute

En declaraciones para L1 MAX tras el partido, el mediocampista uruguayo, que fue determinante para llevarse los tres puntos de Matute, valoró el resultado que les permite seguir en lo más alto de la tabla junto a Universitario y terceros en el acumulado. En ese sentido, calificó el triunfo en el Alejandro Villanueva como "un golpe sobre la mesa" y una demostración de que el 'Rico Garci' seguirá luchando hasta el final por el título.

“Un partido durísimo, sabíamos todo lo que estaba en juego, lo que se había hablado de este partido. Veníamos con la presión de estar punteros, de defender el liderato y creo que hoy dimos un golpe sobre la mesa, demostramos que estamos para pelear cosas importantes y con humildad, trabajo y sacrificio se irán dando las cosas de a poco”, manifestó.

Deportivo Garcilaso venció a Alianza Lima en Matute y sigue como puntero del Clausura.

Vale precisar que esta es la primera vez que Deportivo Garcilaso logra un triunfo en Matute. Desde su ascenso a primera en 2023, los cusqueños han visitado en cuatro ocasiones el coloso victoriano, pero nunca habían podido sumar puntos hasta el triunfo de anoche.

Próximo partido de Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

El 'Pedacito de Cielo' buscará defender la punta del Clausura el próximo domingo 6 de setiembre a la 1.30 p. m. (hora peruana), cuando reciba en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a su similar de Atlético Grau, por la octava fecha del torneo.