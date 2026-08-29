Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1: pronóstico, horarios y canales para ver

Alianza Lima juega ante Deportivo Garcilaso este sábado 29 de agosto, a partir de las 19:30 hora peruana, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y a continuación, puedes repasar horarios y canales para seguir este cotejo entre dos equipos que vienen luchando por el título.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: previa del partido

El cuadro blanquiazul está invicto en Matute durante la presente temporada. En 11 partidos jugando como local por Liga 1 suma 10 victorias y apenas un empate. Eso sí, la consigna es sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título del Clausura, que le permitirá ser campeón nacional sin disputar playoffs.

La única baja confirmada por lesión es Marco Huamán, quien viene recuperándose satisfactoriamente de su lesión y puede volver para el partido ante Juan Pablo II. Asimismo, se espera que Kevin Quevedo se ponga a punto físicamente para volver a tener acción luego de disculparse con el comando técnico.

Alianza Lima quiere mantener su invicto en Matute

El 'Pedacito de cielo' viene cumpliendo una brillante campaña y va por un triunfo que lo mantenga como líder del Torneo Clausura. En su última presentación goleó por 4-1 a Cusco FC y quiere dar un nuevo golpe en el recinto victoriano, donde ya sabe lo que es salir airoso.

Es que el elenco imperial es el último club que obtuvo una victoria en el estadio Alejandro Villanueva. Fue en un cotejo válido por el Clausura 2025, cuando se impuso por 4-3 y ahora apunta a dejar en silencio nuevamente al coloso íntimo.

Deportivo Garcilaso quiere seguir siendo puntero de la Liga 1.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: horario

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)

España: 02:30 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: dónde ver

El compromiso entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se podrá ver en vivo a través de la pantalla de L1 MAX, señal que se encuentra en las grillas de diferentes operadores como DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win TV y Best Cable. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de seguir el duelo ONLINE mediante transmisión en directo por las plataformas digitales de DGO, L1 Play, Movistar TV App y Fanatiz.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importante favoritismo para vencer a Deportivo Garcilaso, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Lima Empate Dep. Garcilaso Te Apuesto 1.39 4.40 9.80 Betsson 1.40 4.21 9.50 Apuesta Total 1.39 4.21 10.40 Caliente 1.37 4.20 9.80 Betano 1.38 4.20 10.50

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: historial

Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima | Apertura 2026

Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso | Clausura 2025

Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima | Apertura 2025

Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso | Apertura 2024

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.