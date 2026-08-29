Beto Da Silva se rindió ante la hinchada de Alianza Lima: "Siempre apoya y se siente"

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso protagonizarán uno de los duelos más atractivos por la fecha siete del Torneo Clausura 2026. Blanquiazules y cusqueños se batirán a duelo en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como 'Matute', en lo que será un encuentro de alto impacto por el primer lugar del certamen. A pocas horas del partido, Beto Da Silva, figura del 'Rico Garci', habló sobre el rival de turno y, además de destacar su plantel, no tuvo reparos en elogiar a la hinchada del conjunto íntimo.

Beto Da Silva, figura de Garcilaso, llenó de elogios a la hinchada de Alianza

En entrevista para L1 Radio, el delantero, con pasado blanquiazul, reconoció el poderío de Alianza Lima en condición de local y señaló que el empuje de su hinchada le da un plus para hacerse fuerte en Matute. En ese sentido, Da Silva recordó su época en tienda íntima y dio cuenta de la influencia del hincha en este tipo de encuentros. No obstante, aseguró que el 'Pedacito de Cielo' llega motivado para dar el golpe.

“Sabemos que Alianza tiene una cantidad de jugadores importante, tiene muy buenos jugadores y tienen calidad. Nosotros también tenemos grandes jugadores de mucha jerarquía, eso es lo que hace que el partido sea más bonito. Yo creo que ambos equipos tienen sus armas”, dijo.

“Yo creo que va a ser friccionado (el partido). Alianza está con su gente, sabemos que ellos salen con todo, el hincha de Alianza siempre apoya, me ha tocado estar ahí y se siente. Nosotros vamos primero a buscar el arco en cero, sabemos que en cualquier momento podemos hacer un gol”, añadió.

Beto Da Silva jugó en Alianza Lima en 2020.

Cabe resaltar que Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se llevará a cabo HOY sábado 29 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana). La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a Sebastián Lozano como el juez encargado de impartir justicia en este duelo.

¿Cuántos goles lleva Beto Da Silva con Deportivo Garcilaso?

En una de sus temporadas más regulares, Beto Da Silva lleva anotados hasta el momento nueve goles con camiseta de Garcilaso. Seis por el Torneo Apertura y tres por el Clausura, convirtiéndose en una de las principales referencias en la ofensiva del equipo de Cusco.

Deportivo Garcilaso y sus tres bajas para enfrentar a Alianza

Los dirigidos por el profesor Lisandro Greppo llegan a este compromiso con tres bajas: Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón. En el caso de Pacheco, flamante fichaje de Garcilaso, el comando técnico optó por no considerarlo para este encuentro debido a que necesita tiempo para ponerse a punto en el tema físico y adaptarse a sus nuevos compañeros. En tanto, Ríos y Torrejón continúan recuperándose de sus lesiones.