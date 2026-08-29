Beto Da Silva, figura de Garcilaso, dio rotunda opinión por partido ante Alianza: "Dificilísimo"

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso protagonizarán un partido de alta intensidad por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Este duelo enfrentará a dos equipos que disputan el liderato en la tabla de posiciones, por lo que promete muchas emociones. Previo a este enfrentamiento, el delantero Beto Da Silva salió al frente para opinar sobre los blanquiazules.

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Beto Da Silva dio rotunda opinión por partido ante Alianza Lima

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, la prensa le consultó a Beto Da Silva por sus sensaciones de cara al duelo que Deportivo Garcilaso sostendrá en Matute. Ante ello, el delantero no dudó en reconocer que será un partido sumamente complicado, ya que los blanquiazules suelen hacerse fuertes en condición de local.

No obstante, ‘Betoto’ señaló que el ‘Rico Garci’ llega con una gran motivación ante Alianza Lima debido al buen rendimiento que han mostrado en los últimos partidos. Pese a ello, remarcó que mantendrán la humildad para intentar conseguir un resultado positivo.

Beto Da Silva es el máximo goleador de Deportivo Garcilaso con 9 anotaciones.

“Sabemos que va a ser un partido dificilísimo. Estamos peleando arriba, Alianza Lima se hace fuerte en su casa, pero nosotros venimos con la cabeza bien en alto, con toda la humildad para poder lograr lo que tenemos que lograr”, señaló el futbolista nacional.

Por otra parte, el delantero del cuadro imperial aseguró estar motivado ante la posibilidad de ser titular y valoró el buen rendimiento que ha mostrado durante la temporada, siendo una pieza importante para que Deportivo Garcilaso se mantenga en la pelea por el liderato.

“Creo que siempre es una motivación poder estar presente, poder jugar. Hoy en día disfruto cada partido y poder hacer los goles, ayudar al equipo que pelea arriba. Creo que dejar el nombre de Garcilaso en alto es lo más importante”, complementó.

Deportivo Garcilaso no contará con tres de sus figuras ante Alianza Lima

Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón quedaron fuera de la consideración para este partido. ‘Mpaché’ acaba de sumarse al plantel, por lo que todavía necesita ganar ritmo de competencia. En tanto, los otros dos continúan con la recuperación de sus lesiones.