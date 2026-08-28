Fernando Pacheco, refuerzo de Garcilaso, reveló la clave de su llegada al cuadro cusqueño: "Importante"

Fernando Pacheco ya entrena con Deportivo Garcilaso. El extremo izquierdo llegó a la ciudad del Cusco y de inmediato se puso a disposición del comando técnico encabezado por el profesor Luciano Greppo para sumarse a los trabajos del plantel con miras a los próximos partidos por el Torneo Clausura. En ese sentido, el futbolista dio sus primeras impresiones como jugador celeste y reveló cuál fue la clave que lo llevó a firmar por el ‘Pedacito de Cielo’.

Fernando Pacheco reveló el motivo de su llegada a Deportivo Garcilaso

En sus primeras declaraciones tras llegar a la ciudad imperial, el exjugador de Sporting Cristal reveló que estuvo en negociaciones con la directiva de Garcilaso desde hace dos meses y, tras una conversación con el comando técnico, decidió fichar por el ‘Rico Garci’, teniendo en cuenta el presente del equipo y los objetivos planteados para el presente año.

"Las conversaciones comenzaron hace dos meses, por ahí, entre una y otras que hubo con el comando técnico y el presidente. Al final se terminó tomando una decisión que tanto para el club como para mí es importante, pensando en lo que viene peleando el torneo el equipo. Creo que esa es una de las decisiones que me hizo aceptar el venir a Garcilaso.", señaló Pacheco.

Fernando Pacheco fue presentado como refuerzo de Deportivo Garcilaso

Por otro lado, Fernando Pacheco fijó un plazo estimado para poder estar a la par de sus compañeros, tanto en el aspecto físico como futbolístico, no obstante, expresó su total disposición a empezar a jugar en el momento en que el profesor Greppo lo requiera.

"Creo que me va a costar un par de semanas adaptarme a un ritmo futbolístico, pero igual estoy a disposición del club y comando técnico cuando me necesiten. Creo que día tras día voy sintiéndome de una mejor manera y eso va a ser importante para lo que viene de aquí en adelante.", añadió.

¿Por qué Fernando Pacheco no llegó a Alianza Lima?

Como se recuerda, el nombre de Pacheco estuvo en el radar de Alianza Lima durante varios días y muchos daban como un hecho su llegada a Matute, sin embargo, el popular ‘Mpaché’ sorprendió al firmar por Deportivo Garcilaso. Según información del periodista José Varela, su fichaje a Alianza se cayó debido a que no hubo un acuerdo sobre la duración de su vínculo contractual.

"Le pedían al jugador (Pacheco) un contrato hasta fin de año y, de acuerdo a rendimiento, posibilidad de ampliar. Eso no le convenía al jugador", reveló el comunicador en 'Modo Fútbol'.