DT de Deportivo Garcilaso dio rotunda opinión por partido ante Alianza Lima: "Nunca tuvimos miedo"

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules enfrentan a uno de los líderes del campeonato y que más ha sorprendido en los últimos partidos. Previo a este enfrentamiento, el técnico Lisandro Greppo salió al frente para opinar sobre lo que será el duelo en Matute.

DT de Deportivo Garcilaso dio rotunda opinión por partido ante Alianza Lima

En el programa 'L1 MAX', le consultaron al técnico de Deportivo Garcilaso por como afrontarán el encuentro ante los íntimos, especialmente considerando que no contarán con el factor de la altura a su favor. Ante ello, el estratega señaló que están muy ilusionados con su gran presente y buscarán adaptarse a las circunstancias del partido.

"Las estadísticas marcan la complejidad, pero el presente ilusiona y yo soy exageradamente optimista. Cada uno tiene sus formas y como nosotros interpretamos el fútbol es adaptarnos a cada rival y partido, habrá momentos donde hay que sufrir y otros para imponer”, expresó el entrenador.

Del mismo modo, el técnico del ‘Rico Garci’ destacó que cuenta con un plantel competitivo y las armas necesarias para hacerle daño a Alianza Lima. Además, recordó una particular frase para dejar en claro que afrontarán el encuentro sin temor.

Deportivo Garcilaso suma cinco partidos sin derrotas y es uno de los líderes del Torneo Clausura

"Tenemos un plantel con gente de muy buen pie y, así como uno se ocupa de los rivales, tenemos con qué preocuparlos. En el césped se verá, pero como me decía un amigo: 'nunca tuvimos plata ni miedo, así que vamos para adelante'", resaltó.

Deportivo Garcilaso recuperó a un jugador para enfrentar a Alianza Lima

El cuadro imperial llegará potenciado para el duelo ante Alianza Lima y se ilusiona luego de volver a contar con Francisco Arancibia, que vuelve tras superar su lesión. "Francisco Arancibia está apto ante Alianza Lima por la fecha siete del Clausura. El chileno se recuperó de la distensión en el isquiotibial y entrenó con el equipo", señaló el periodista Ernesto Macedo.