¡Matute será una caldera! Alianza Lima informó cómo va la venta de entradas para el duelo ante Garcilaso

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso este sábado 29 de agosto desde las 7.30 p. m. por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules buscarán imponer su localía ante el 'Pedacito de Cielo', uno de los rivales directos en la lucha por el certamen. Bajo ese contexto, el club anunció cómo va la venta de entradas para el partido entre íntimos y cusqueños en el estadio de Matute.

¿Cómo va la venta de entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

Mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), el cuadro victoriano informó que, hasta el momento, ya son 24 mil las entradas vendidas para el cotejo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. En ese sentido, el club instó a la hinchada a seguir incrementando el número de asistentes para este fin de semana.

“¡LA CALDERA NOS ESPERA! Ya son 24 mil aliancistas que aseguraron su lugar para este sábado. ¡Vamos por más!”, se lee en la publicación de Alianza Lima, donde instó a su hinchada a llenar el estadio de Matute para el trascendental duelo frente a los cusqueños.

Alianza Lima lleva 24 mil entradas vendidas para el partido ante Deportivo Garcilaso.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1: precio de entradas y dónde comprar

Vale precisar que las entradas para el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso pueden adquirirse a través de Joinnus. Las populares sur y norte ya se encuentran agotadas, sin embargo, aún quedan varios asientos disponibles para el resto de tribunas. A continuación, los precios de cada sector.

Occidente central: S/ 179.90

Occidente lateral: S/ 139.90

Occidente lateral (silla rueda): S/ 79.90

Oriente: S/ 79.90

Oriente (CONADIS): S/ 39.90

Occidente lateral - Experiencia Matchday: S/ 399.90

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: ¿cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima llega a este partido tras perder la punta del Clausura, luego de empatar 1-1 en su visita a Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental de la UNSA. Por su parte, Garcilaso visitará Matute con la moral a tope luego de golear por 4-1 a Cusco FC, resultado que le permitió escalar al primer lugar de la tabla, junto a Universitario de Deportes.