- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Sport Huancayo
- Real Madrid vs Real Sociedad
- River Plate vs Santa Fe
- Atlético Grau vs Sport Boys
- Universitario
- Alianza Lima
- Acumulado Liga 1
- Fichajes Vóley
¡Matute será una caldera! Alianza Lima informó cómo va la venta de entradas para el duelo ante Garcilaso
Alianza Lima enfrentará a uno de los líderes del Clausura y contará con un importante respaldo desde las tribunas. Conoce cómo avanza la venta de entradas.
Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso este sábado 29 de agosto desde las 7.30 p. m. por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules buscarán imponer su localía ante el 'Pedacito de Cielo', uno de los rivales directos en la lucha por el certamen. Bajo ese contexto, el club anunció cómo va la venta de entradas para el partido entre íntimos y cusqueños en el estadio de Matute.
PUEDES VER: ¿Por qué Fernando Pacheco no llegó a Alianza Lima? Detalles de su frustrado fichaje al cuadro íntimo
¿Cómo va la venta de entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?
Mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), el cuadro victoriano informó que, hasta el momento, ya son 24 mil las entradas vendidas para el cotejo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. En ese sentido, el club instó a la hinchada a seguir incrementando el número de asistentes para este fin de semana.
“¡LA CALDERA NOS ESPERA! Ya son 24 mil aliancistas que aseguraron su lugar para este sábado. ¡Vamos por más!”, se lee en la publicación de Alianza Lima, donde instó a su hinchada a llenar el estadio de Matute para el trascendental duelo frente a los cusqueños.
Alianza Lima lleva 24 mil entradas vendidas para el partido ante Deportivo Garcilaso.
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1: precio de entradas y dónde comprar
Vale precisar que las entradas para el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso pueden adquirirse a través de Joinnus. Las populares sur y norte ya se encuentran agotadas, sin embargo, aún quedan varios asientos disponibles para el resto de tribunas. A continuación, los precios de cada sector.
- Occidente central: S/ 179.90
- Occidente lateral: S/ 139.90
- Occidente lateral (silla rueda): S/ 79.90
- Oriente: S/ 79.90
- Oriente (CONADIS): S/ 39.90
- Occidente lateral - Experiencia Matchday: S/ 399.90
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: ¿cómo llegan ambos equipos?
Alianza Lima llega a este partido tras perder la punta del Clausura, luego de empatar 1-1 en su visita a Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental de la UNSA. Por su parte, Garcilaso visitará Matute con la moral a tope luego de golear por 4-1 a Cusco FC, resultado que le permitió escalar al primer lugar de la tabla, junto a Universitario de Deportes.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90