Mr. Peet envía mensaje a Kevin Quevedo tras pedir disculpas en Alianza Lima: "Todo depende de ti"

Kevin Quevedo dio un paso importante en su lucha por recuperar un espacio en Alianza Lima. Tras ser 'borrado' por Pablo Guede debido a que no cumplía con las exigencias físicas del comando técnico, se conoció que el extremo de 29 años pidió disculpas al entrenador y sus compañeros, además de comprometerse a trabajar arduamente para ser tomado en cuenta en los próximos partidos del cuadro blanquiazul.

Sobre este caso se pronunció el periodista y narrador deportivo Peter Arévalo, mejor conocido como ‘Mr. Peet’, quien no dudó en enviar un rotundo mensaje a Quevedo, a quien considera podría ser una pieza fundamental en la escuadra íntima, siempre y cuando se lo proponga.

Mr. Peet aconseja a Kevin Quevedo tras pedir disculpas en Alianza Lima

Durante la última emisión del programa 'A Presión', Mr. Peet dedicó unos minutos de su espacio para aconsejar a Kevin Quevedo. El comunicador puso énfasis en la calidad futbolística del atacante y le pidió cumplir con las expectativas del cuerpo técnico, de la hinchada aliancista y de sus propios compañeros de equipo.

"Quevedo, mi hermano, ya depende todo de ti. Talento tienes, calidad tienes. Tienes gol, tienes desequilibrio. Estás quizás en la edad más importante de un jugador de fútbol. Estás en la institución más importante del país. Yo creo que Alianza es lo más importante que tienes en tu presente y en tu futuro. Tú ya tocaste la gloria con Alianza, ya fuiste campeón, equipo del que eres hincha. No le falles a quienes han confiado en ti, a quienes han puesto la cara por ti. No le falles a la institución y no le falles a la hinchada", señaló.

Kevin Quevedo pidió disculpas al comando técnico y podría reaparecer en Alianza.

¿Cuándo reaparecerá Kevin Quevedo con Alianza Lima?

Según información del periodista José Varela, ya existiría una fecha tentativa para el regreso de Quevedo con Alianza Lima; sin embargo, esto no se daría de inmediato, pues el jugador debe ponerse a punto en el tema físico para ser considerado en el primer equipo.

"No va a jugar contra Garcilaso y tampoco en el clásico. A lo que se apunta con Kevin Quevedo es que pueda estar en óptimas condiciones de cara a la reanudación del Torneo Clausura tras los partidos de la fecha FIFA, en octubre", señaló para el programa 'Modo Fútbol'.