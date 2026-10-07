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Temblor hoy, miércoles 7 de octubre en Perú EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud, según IGP
Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor registrado en Perú hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su monitoreo en tiempo real sobre la actividad sísmica en Perú. Revisa el reporte de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026 y conoce dónde se registró el último temblor, su epicentro, magnitud y profundidad para que te mantengas informado.
PUEDES VER: Temblor en Perú del martes 6 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor hoy, miércoles 7 de octubre: reporte del IGP del último sismo
Temblor hoy en Junín
- Fecha y Hora Local: 07/10/2026 03:42:38
- Magnitud: 3.3
- Profundidad: 9km
- Latitud: -12.23
- Longitud: -75.30
- Intensidad: II Chupaca
- Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín
Temblor hoy en Ica
- Fecha y Hora Local: 07/10/2026 01:16:38
- Magnitud: 3.8
- Profundidad: 53km
- Latitud: -14.31
- Longitud: -75.80
- Intensidad: II Ica
- Referencia: 28 km al S de Ica, Ica - Ica
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