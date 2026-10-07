Temblor hoy, miércoles 7 de octubre en Perú EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su monitoreo en tiempo real sobre la actividad sísmica en Perú. Revisa el reporte de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026 y conoce dónde se registró el último temblor, su epicentro, magnitud y profundidad para que te mantengas informado.

Temblor hoy, miércoles 7 de octubre: reporte del IGP del último sismo 07:08 Temblor hoy en Junín Fecha y Hora Local: 07/10/2026 03:42:38

Magnitud: 3.3

Profundidad: 9km

Latitud: -12.23

Longitud: -75.30

Intensidad: II Chupaca

Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín 07:08 Temblor hoy en Ica Fecha y Hora Local: 07/10/2026 01:16:38

Magnitud: 3.8

Profundidad: 53km

Latitud: -14.31

Longitud: -75.80

Intensidad: II Ica

Referencia: 28 km al S de Ica, Ica - Ica