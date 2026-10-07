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Temblor hoy, miércoles 7 de octubre en Perú EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud, según IGP

Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor registrado en Perú hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte en vivo del IGP sobre el último temblor en Perú hoy, miércoles 7 de octubre.
Revisa el reporte en vivo del IGP sobre el último temblor en Perú hoy, miércoles 7 de octubre. | Imagen: ChatGPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su monitoreo en tiempo real sobre la actividad sísmica en Perú. Revisa el reporte de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026 y conoce dónde se registró el último temblor, su epicentro, magnitud y profundidad para que te mantengas informado.

Temblor hoy en Perú, martes 6 de octubre, EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP

PUEDES VER: Temblor en Perú del martes 6 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Temblor hoy, miércoles 7 de octubre: reporte del IGP del último sismo

07:08
7/10/2026

Temblor hoy en Junín

  • Fecha y Hora Local: 07/10/2026 03:42:38
  • Magnitud: 3.3
  • Profundidad: 9km
  • Latitud: -12.23
  • Longitud: -75.30
  • Intensidad: II Chupaca
  • Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín
07:08
7/10/2026

Temblor hoy en Ica

  • Fecha y Hora Local: 07/10/2026 01:16:38
  • Magnitud: 3.8
  • Profundidad: 53km
  • Latitud: -14.31
  • Longitud: -75.80
  • Intensidad: II Ica
  • Referencia: 28 km al S de Ica, Ica - Ica
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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