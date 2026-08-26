Papa León XIV visitará estadios de Perú, pero recinto de club grande no fue tomado en cuenta

El Papa León XIV regresará a territorio peruano el próximo 11 de noviembre, en una visita que se prevé marcada por una gran expectación y una acogida masiva. El momento tiene un fuerte valor histórico, ya que el pontífice es el primer Papa peruano y hará su primera visita al país en distintos estadios del Perú. No obstante, un recinto de un club importante quedó fuera de la consideración: estamos hablando del Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

Papa León XIV visitará estadios de Perú, pero recinto de club grande no sale en lista

A pocos meses de su llegada, ya se han dado a conocer algunos de los lugares que el Obispo de Roma podría visitar durante su estancia en Perú. Su agenda incluye varias ciudades y espacios de gran relevancia, así como un regreso muy esperado a Lambayeque, la región en la que vivió durante varios años y donde desarrolló parte de su labor pastoral.

El canciller Carlos Espá indicó ante la prensa nacional que el itinerario aún no está totalmente definido. No obstante, adelantó que entre los escenarios que se evalúan para las actividades del Papa León XIV se encuentran el Estadio Nacional, el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cienciano y un recinto deportivo de Pucallpa.

Papa León XIV no visitará el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima

"Ha llegado al Perú la segunda avanzada del Papa. Ellos van a recorrer las diferentes locaciones, van a emitir un informe y van a decidir exactamente cuáles van a ser los lugares en los que el Papa va a poder participar. Hay diferentes sitios, por ejemplo, en el caso de Lima, van a visitar el Estadio Monumental para gusto de algunos, van a visitar el Estadio Nacional para gusto de otros", señaló el canciller.

"En el Cusco, evidentemente el Papa va a estar en el Cusco, va a estar en Pucallpa, va a estar en Lambayeque, va a estar en Lima, por supuesto, pero las ubicaciones, las locaciones exactas, esas van a ser determinadas después de la visita, de esta segunda visita de la avanzada", puntualizó.

Papa León XIV no visitará el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima

Sin embargo, de los escenarios deportivos mencionados hasta el momento destaca la ausencia de un recinto de uno de los clubes más grandes y populares del fútbol peruano: Alianza Lima. El estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, no figura entre los estadios que visitará el Papa León XIV.

La próxima visita de León XIV a Perú ya despierta expectación tanto entre los fieles como entre los seguidores del fútbol, sobre todo ante la incógnita de cuáles serán los estadios y otros recintos multitudinarios que acogerán al primer Papa peruano en su anhelado regreso al país.