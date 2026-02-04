Papa León XIV visitará al Perú este 2026 y se indicó en qué mes será: "Está ansioso"

El Papa León XIV visitará el Perú durante este 2026, así se confirmó este miércoles en la Conferencia Episcopal Peruana. Ante esta noticia, se genera gran entusiasmo entre los creyentes y seguidores del Santo Padre, que regresará al país, pero ahora como la máxima autoridad de la Iglesia Católica. ¿Cuándo vendrá? Conoce todos los detalles al respecto.

Tras varias semanas de rumores, durante una conferencia de prensa se anunció que el Papa León XIV vendrá a tierras peruanas. El monseñor Carlos García Camader, obispo de Lurín y presidente del Episcopado, brindó más información respecto a la visita del Sumo Pontífice.

¿Cuándo vendrá el Papa León XIV al Perú?

De acuerdo a lo anunciado, el Papa León XIV visitará el Perú entre noviembre y diciembre del 2026. Sin embargo, aún está por confirmar la fecha oficial en la que el Santo Padre se presentará ante sus seguidores y creyente de la Iglesia Católica.

"Cuándo le invitamos reiteramente, él también nos dijo algo muy importante: 'Cuánto quisiera ya estar en el Perú?'. Porque ama el Perú, está ansioso, sonreía, su rostro cuando le hablamos del tema. Y nos dijo claramente, que muy probable que en el mes de noviembre, máximo en la primera semana de diciembre", señaló el monseñor García.