Confirmado: El papa León XIV llegará a Perú en noviembre y visitará diversas regiones, ¿cuáles serán?

El papa León XIV realizará una visita al Perú durante la primera quincena de noviembre de 2026, según confirmó el presidente José María Balcázar tras sostener una reunión privada con el Sumo Pontífice en el Vaticano. El recorrido incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, lo que marcará el esperado regreso del líder de la Iglesia católica al país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los fieles peruanos, ya que León XIV mantiene un estrecho vínculo con el Perú. Antes de ser elegido Papa, Robert Prevost vivió por más de dos décadas en territorio peruano, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y ejerció como obispo de Chiclayo, ciudad a la que incluso saludó en español durante su primera aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

¿Qué ciudades del Perú visitará el papa León XIV?

De acuerdo con lo informado por el mandatario, la gira apostólica contempla visitas a Pucallpa, Cusco, Piura, Chiclayo y Lima. En estas ciudades se prevé la realización de misas multitudinarias, encuentros con comunidades religiosas y actividades pastorales, aunque el itinerario oficial aún deberá ser confirmado por la Santa Sede.

La visita también tendrá un significado especial para miles de peruanos que conocieron de cerca el trabajo pastoral del ahora Pontífice. Durante su permanencia en el país, León XIV impulsó diversas iniciativas sociales y evangelizadoras, especialmente en el norte peruano, consolidando una relación cercana con las comunidades a las que sirvió.

Se espera que en las próximas semanas el Vaticano dé a conocer el programa oficial del viaje, así como las fechas exactas y las actividades que desarrollará el Santo Padre en cada una de las ciudades incluidas en su recorrido. La visita representará uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año y convocará a miles de fieles provenientes de distintas regiones del país.