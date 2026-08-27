Franco Navarro se pronunció sobre la renovación de Pablo Guede con Alianza Lima: "Enfocados"

Alianza Lima es el principal candidato para quedarse con el título de la Liga 1 2026. Los blanquiazules solo han perdido un partido en la temporada y uno de los artífices de ello ha sido Pablo Guede. El técnico finaliza su contrato al final de la temporada y, ante su gran desempeño, Franco Navarro Mandayo reveló si permanecerá en el club.

Franco Navarro se pronunció sobre la renovación de Pablo Guede

Durante el programa 'Fútbol Satélite', le consultaron a Franco Navarro por si ya hay conversaciones para renovar el contrato de Pablo Guede luego del magnífico rendimiento que ha logrado con Alianza Lima a lo largo de la temporada.

Ante ello, el gerente deportivo de los blanquiazules señaló que todo el club está enfocado netamente en poder salir campeón a final de la temporada, por lo que las únicas conversaciones que mantiene con el técnico argentino son basadas en ese objetivo.

“Pablo Guede ya lo dijo, estamos enfocados en salir campeones, es lo único que hablamos, la verdad. Nosotros tenemos una ventaja: la gran mayoría del plantel tiene contratos. Entonces, ya no le va a pasar a Alianza lo que le pasaba años anteriores: de quince jugadores vienen, quince jugadores se van. Hay una base importante con contrato. Sobre lo de Pablo, nosotros estamos enfocados en salir campeones, en ninguna distracción más y a eso apuntamos”, señaló el directivo.

Asimismo, sorprendió al señalar que el motivo de que no se contemplan aún las negociaciones es para evitar distracciones que compliquen su camino de cara al título nacional.

Franco Navarro valoró el trabajo de Pablo Guede

No obstante, Navarro Mandayo también indicó que están sumamente contentos con el trabajo que ha desempeñado, aunque recalcó que buscan evitar desviar su atención del título.

“Cada cosa a su debido momento. Nosotros estamos felices, pero hay que estar enfocados en lo que nos atañe, que es el campeonato, y en esa línea estamos todos”, manifestó.