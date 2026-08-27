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¿Cuántos partidos en la altura le quedan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?
Revisa cuántos partidos en la altura le quedan a Alianza Lima en lo que resta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Luego de haberse quedado con el Torneo Apertura, Alianza Lima es uno de los principales candidatos a llevarse la Liga 1 2026, aunque para ello debe salir campeón del Torneo Clausura. En ese sentido, te contamos cuántos partidos en la altura le quedan a los blanquiazules esta temporada.
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Teniendo en cuenta únicamente la campaña regular, sin contar posibles playoffs, a los íntimos les quedan cierto número de encuentros a elevados metros sobre el nivel del mar, donde es complicado jugar para todos los clubes que pertenecen al llano.
¿Cuántos partidos en la altura le quedan a Alianza Lima?
Resulta que, para alegría de la afición, a Alianza Lima no le quedan muchos partidos en la altura esta temporada, ya que la mayoría los disputó durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Únicamente le restan tres.
Analizando los encuentros que le restan a los blanquiazules, nos damos cuenta de que deberá enfrentar a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11, a CD Moquegua por la jornada 13 y a Los Chankas en la fecha 16 del Torneo Clausura. Estos son los únicos duelos en la altura.
Luego, pese a que sí le corresponden encuentros en condición de visitante, todos los restantes se llevarán a cabo en el llano o a pocos metros sobre el nivel del mar, a una altura donde no se siente el agotamiento habitual.
¡Vamos al Circo!
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