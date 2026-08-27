- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Champions League
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Universitario
- Alianza Lima
- Acumulado Liga 1
- Fichajes Vóley
Filtraron detalles sobre las razones por la que Guede no tiene en cuenta a Cari: “No está al 100%”
Se conocieron detalles sobre las posibilidades de que el volante pueda tener minutos en este Torneo Clausura, sobre todo después de haber jugado con la selección peruana Sub-20.
Piero Cari no atraviesa un buen momento en Alianza Lima. El mediocampista de 19 años, que en la temporada pasada todavía tenía participación con Néstor Gorosito, no ha conseguido asentarse desde la llegada de Pablo Guede. En este Torneo Clausura no ha sumado ni un minuto, mientras que en el Apertura solo jugó cuatro encuentros. Esta situación ha generado inquietud entre los hinchas.
PUEDES VER: Papa León XIV visitará estadios de Perú, pero recinto de club grande no fue tomado en cuenta
En ese escenario, durante el programa ‘Modo Fútbol’, José Varela abordó el caso del volante y detalló que, según Guede, el futbolista aún no está al 100 % desde lo físico. Además, indicó que el entrenador analiza diariamente el estado de sus jugadores para definir quiénes están en mejores condiciones de ser incluidos en las convocatorias del conjunto blanquiazul.
“Lo de Piero Cari, Guede considera que no está al 100 % físicamente, por lo que todo pasa por el día a día en los trabajos. Ve qué jugadores pueden estar mejor para su convocatoria fecha a fecha. El jugador estaba lesionado, se recuperó y ha estado con la selección Sub-20. Ahora que está bien, podría entrar en la convocatoria de Guede”, explicó el periodista.
Piero Cari con la selección peruana Sub-20.
¿Hasta cuándo es el contrato de Piero Cari?
Piero Cari mantiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2027. De ese modo, su relación con el cuadro blanquiazul se prolonga por lo que queda de la temporada 2026 y durante todo el 2027.
¿Cuándo juega Alianza Lima?
Alianza Lima ya alista su siguiente partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo blanquiazul jugará este sábado 29 de agosto a las 7.30 p. m. hora peruana.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90