DT de Deportivo Garcilaso pide dos convocados a la selección peruana: "Gran nivel"

La gran sorpresa del Torneo Clausura 2026 viene siendo Deportivo Garcilaso, club que es líder del certamen junto a Universitario de Deportes y quiere salir campeón de la Liga 1. En ese sentido, Lisandro Greppo, director técnico del cuadro incaico, sorprendió mencionando a dos de sus jugadores.

Como sabemos, dentro de poco Mano Menezes lanzará su lista de futbolistas convocados para la fecha FIFA de septiembre, por lo que el estratega de los imperiales confía en que verá a dos de sus principales futbolistas en dicha nómina.

Resulta que, según palabras del propio Lisandro Greppo, Beto da Silva y Erick Canales se encuentran atravesando un tremendo momento y espera que sean llamados a la selección peruana para los amistosos de los siguientes meses.

Beto Da Silva puede volver a la selección peruana.

"Beto y Erick están en un gran nivel. Ojalá se pueda dar (que los convoquen) para jerarquizar al club", indicó el director técnico de Deportivo Garcilaso, quien se prepara para el enfrentamiento ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Cuándo juega Deportivo Garcilaso?

Deportivo Garcilaso volverá a jugar este sábado 29 de agosto cuando enfrente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha número 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro iniciará a las 7.30 p. m. de todo el Perú.