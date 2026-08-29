Alianza Lima y su 'paternidad' ante Garcilaso: La increíble racha que buscará alargar ganando en Matute

Alianza Lima enfrentará HOY, sábado 29 de agosto, a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como 'Matute'. Los blanquiazules tienen la oportunidad de recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 ante un rival directo en la lucha por el certamen. No obstante, además de quedarse con los tres puntos en su localía, el cuadro íntimo buscará mantener una increíble racha que tiene sobre el 'Pedacito de Cielo'.

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Alianza Lima y la buena racha que mantiene en partidos contra Garcilaso

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se han enfrentado en siete ocasiones, de las cuales, los dirigidos por Pablo Guede vencieron en cinco oportunidades, empataron en una ocasión y solo cayeron una vez ante los cusqueños. Justamente, el último enfrentamiento entre ambas escuadras fue en el Torneo Apertura del presente año.

El pasado 14 de marzo, los victorianos empataron 1-1 con los cusqueños en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, por la fecha 7 del Apertura. Aldair Salazar abrió el marcador a favor del ‘Rico Garci’ a los 61 minutos, pero un autogol de de Agustín Gómez a los 81’ permitió que Alianza Lima logre rescatar un punto en su visita a Cusco.

Asimismo, los íntimos no conocen de derrotas enfrentando a Garcilaso en Matute. Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones en el Alejandro Villanueva y en todas Alianza se hizo con la victoria. En 2023, los victorianos vencieron por 3-2 a la visita, el mismo marcador se repitió al año siguiente y en 2025 los locales ganaron por 1-0, con gol de Paolo Guerrero.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Con la estadística a favor, Alianza Lima recibirá a Garcilaso este sábado a las 7.30 p. m. en el Estadio de Matute. El plantel que dirige Pablo Guede llega a este cotejo tras empatar 1-1 en su visita a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA. Por su parte, los celestes vienen con la moral a tope luego de golear en la fecha pasada a Cusco FC por 4-1, resultado que les permitió alcanzar la punta del Clausura junto a Universitario de Deportes.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Así, además de ser un partido clave por el primer lugar del certamen, los aliancistas buscarán prolongar su 'paternidad' ante Garcilaso. En tanto, los dirigidos por Lisandro Greppo llegan con la única consigna de mantener el liderato en la tabla y conseguir su primer triunfo en el coloso de La Victoria.