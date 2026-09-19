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¡Lluvia de goles! Salazar y Sandoval fulminan a Universitario y ya ganan 2-0 en menos de 10 minutos
¡Madrugaron a Universitario! Aldair Salazar y Kevin Sandoval pusieron el 2-0 para Deportivo Garcilaso en los primeros 10 minutos.
¡De no creer! Madrugaron a Universitario en los primeros minutos de su encuentro contra Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. En los primeros diez minutos, Aldair Salazar y Kevin Sandoval pusieron el 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Gol de Aldair Salazar
Gol de Kevin Sandoval
¡Vamos al Circo!
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