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Universitario vs Garcilaso por el Torneo Clausura
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Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Clausura

¡Lluvia de goles! Salazar y Sandoval fulminan a Universitario y ya ganan 2-0 en menos de 10 minutos

¡Madrugaron a Universitario! Aldair Salazar y Kevin Sandoval pusieron el 2-0 para Deportivo Garcilaso en los primeros 10 minutos.

Antonio Vidal
¡Lluvia de goles! Salazar y Sandoval fulminan a Universitario y ya ganan 2-0 en menos de 10 minutos
¡Lluvia de goles! Salazar y Sandoval fulminan a Universitario y ya ganan 2-0 en menos de 10 minutos
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¡De no creer! Madrugaron a Universitario en los primeros minutos de su encuentro contra Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. En los primeros diez minutos, Aldair Salazar y Kevin Sandoval pusieron el 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY por fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

Gol de Aldair Salazar

Gol de Kevin Sandoval

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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