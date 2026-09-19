¡Lluvia de goles! Salazar y Sandoval fulminan a Universitario y ya ganan 2-0 en menos de 10 minutos

¡De no creer! Madrugaron a Universitario en los primeros minutos de su encuentro contra Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. En los primeros diez minutos, Aldair Salazar y Kevin Sandoval pusieron el 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Gol de Aldair Salazar

Gol de Kevin Sandoval